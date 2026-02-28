Çocuksuz hayat… Gece 02.30'da canın sıkılır, "Hadi bir kahve yapayım" dersin.

Çocuklu hayat… Gece 02.30'da zaten ayaktasındır. Ama kahve lüks, çünkü bir elinle bebek sallıyorsundur.

Bu geçiş bir taşınma değildir. Bu, aynı evde başka bir gezegene uyanmaktır.



Zaman Algısı Çöker 8 Çocuksuzken:

"Haftaya görüşürüz." "Yaza plan yapalım." "Bir ara tatil ayarlarız." 8 Çocuklu hayatta:

"Bu uyudu mu?" "Bu neden uyumadı?" "Bu tekrar mı uyandı?" Artık takvim değil, "uyku arası" ile yaşıyorsun.

Hayat 3 saatlik periyotlara bölünüyor.



Beyin Format Atar 8 Çocuksuzken hafıza:

Şifreler Doğum günleri Film replikleri Çocuklu hayatta hafıza:

Hangi memede en son emdi Alt bez değişim saati "Bu ağlama gaz mı, diş mi, varoluşsal kriz mi?" Bir noktadan sonra kendine şunu derken yakalıyorsun:

"Ben en son ne zaman duş aldım?"



Ekonomi Şaşırır 8 Çocuksuzken para:

Tatil Dışarıda yemek Keyfi alışveriş Çocuklu hayatta para:

Bez Mama "Buna gerçekten gerek var mıydı?" dediğin ama yine de aldığın şeyler.

Bebek ürünleri mağazasına bir giriyorsun… Çıkınca kredi kartı ekstresi "Ben sana ne yaptım?" diye bakıyor.



Ev Düzeni Masal Olur Minimalist ev mi?

Artık salonun ortasında plastik bir zürafa var.

Kanepe altında bir çıngırak.

Buzdolabında yarım limon değil, yarım mama kavanozu.

Ve en garibi… Bu dağınıklığa bir süre sonra alışıyorsun.

Hatta oyuncak görünmeyince tedirgin oluyorsun.



Duygusal Deprem İşin mizahı bir yana… Asıl büyük değişim burada.

Çocuksuzken sevgi bir duygu.

Çocuklu hayatta sevgi bir refleks.

Uykusuzsun. Yorgunsun.

Saçın yağlı. Ama o minicik el parmağını tutunca… Bütün sistem resetleniyor.Bir anda fark ediyorsun:

"Ben artık sadece kendim için yaşamıyorum."



Kimlik Güncellemesi 8 Çocuksuzken:

"Ben yazarım, yönetmenim, sporcuyum…" 8 Çocuklu hayatta:

"Ben babayım." "Ben anneyim." Bu bir kayıp değil. Bu, kimliğe eklenen bir madde.



Final Sahnesi Çocuksuz hayat özgürlüktü.

Çocuklu hayat sorumluluk.

Ama tuhaf bir şekilde… O sorumluluğun içinde başka bir özgürlük var.

Daha derin, daha köklü, daha anlamlı.

Çocuksuzken hayat senin etrafında dönüyor.

Çocuklu hayatta sen, birinin etrafında dönmeyi seçiyorsun.

Ve bir gün… Gece 02.30'da uyanıp kahve yapamadığın o anı bile özleyeceğini fark ediyorsun.

