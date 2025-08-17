Singapur: Sakız çiğnemek yasak, yalnızca reçeteyle alınabiliyor.

İsviçre: Apartmanda akşam 22.00'den sonra sifon çekmek komşu rahatsızlığına girebilir.

Danimarka: Arabayı çalıştırmadan önce altında insan olup olmadığını kontrol etmek zorundasınız.

Milano (İtalya):

Kamusal alanda somurtmak yasak, gülümsemek zorunlu.

Tayland: Kralın resminin olduğu paraya basmak yasak.

Japonya: Gece yarısından sonra dans etmek uzun süre yasaktı (2015'te kaldırıldı).

Fransa: Bir domuza "Napolyon" adı veremezsiniz.

Avustralya (Victoria):

Elektrik ampulünü lisanssız değiştirmek yasak olabilir.

Kanada: Radyolar belli oranda Kanadalı sanatçı çalmak zorunda.

ABD (Arizona):

Eşeğin küvet içinde uyuması yasak.

ABD (Alaska): Ayıyı sadece fotoğraf çekmek için uyandırmak yasak.

İngiltere: Parlamento binasında ölmek yasaktır.

Çin: 2006'ya kadar öğrencilerin video oyunlarına günde 3 saat sınırı vardı.

ABD (Florida): Evli olmayan kadınların pazar günleri paraşütle atlaması yasaktı.

Norveç:

Televizyonlarda reklamlarda çocuklara doğrudan hitap etmek yasak.

İsrail: Ayakkabı numaraları 60'tan büyükse ithalatı yasak.

ABD (Kentucky):

Cep telefonunda kertenkele taşımak yasaktır.

İran: Batı tarzı saç modelleri (örneğin punk) bir dönem yasaktı.

Kanada (Petrolia, Ontario): Gürültülü ıslık çalmak yasaktır.

ABD (Delaware):

Bir restoranda dans etmek yasaktır.

Yunanistan: Bazı arkeolojik alanlarda yüksek topuklu ayakkabı giymek yasaktır (zemini korumak için).

ABD (Georgia): Bir tavukla yolun ortasında yürümek yasaktır.

Suudi Arabistan:

Kadınların bir süre araba sürmesi yasaktı (2018'de kaldırıldı).

ABD (Oklahoma):

Köpeklere surat asmak yasaktır.

İngiltere: Posta pullarına ters yapıştırmak, kraliçeye hakaret sayılır.

Bize normal gelen ama yabancıların garipsedikleri



Misafire ısrarla yemek yedirmek – "Yedim" desen de önüne bir tabak daha koyulur.

Eve girerken ayakkabı çıkarmak – Çıkarmayan olursa tuhaf bakışlar gelir.

Çaya düşkünlük – Günün her saati, her yerde, litresini içmek.

Çayın bardağı – Özellikle ince belli bardak, "çay öyle içilir".

Kapı komşusuyla sınırsız samimiyet – Bir anda mutfağa kadar giren komşu.

Tanımadığın kişiye bile "abla, abi, teyze, amca" demek.

Erkeklerin birbirine sarılırken öpüşmesi.

Yemekleri yoğurtla yemek – Mantıdan makarnaya kadar yoğurtsuz olmaz.

Evde halı kaplama – Hemen her odanın zemini halıyla kaplıdır.

Çocuklara altın takma – Düğünlerde, doğumlarda altın hediye geleneği.

Büyüklerin elini öpüp alnına koymak – Bayramlarda şart.

"Misafir bereketiyle gelir" anlayışı – Önceden haber vermeden çat kapı gitmek.

Türk kahvesi falı – Kahve içtikten sonra fincanı ters çevirip geleceğe bakmak.

Trafikte korna kültürü – Sinyal yerine korna ile iletişim kurmak.

Herkesin aynı anda konuşması – Sohbetin hararetlenmesi normaldir.

"Çay-simit" veya "çay-poğaça"yı tam bir öğün saymak.

Yolda rastladığın tanıdıkla 5 dakikada 3 kez vedalaşmak – Ama ayrılamamak.

Aileyle yaşama süresinin uzunluğu – 30 yaşında hâlâ annebabayla yaşayan çok.

Her yere sofrayı yere kurmak – Özellikle köylerde ya da aile evlerinde.

İstiklal Marşı sırasında herkesin ayağa kalkması – Yabancıya çok resmi gelebilir.

Evin her köşesinde süs biblo, vitrin takımı, dantel örtüler.

Çocukların kulaklarını çekmek – Sevgi gösterisi bile olabiliyor.

Faturaları kuyruğa girip ödemek – Online imkân varken hâlâ klasik yöntem.



