TÜRKİYE: Hesap gelince "garsonu köşeye çekme" sporu başlar. Kazanan, kartı gizlice verendir.

ABD: "Split the bill" kültürü. Herkes kendi yediğini öder. "Ben sana 2.35 dolar borçluyum" ayrıntısı bile olur.

JAPONYA: "Warikan" sistemiyle herkes eşit öder. Kimin ne yediği tartışılmaz.

ÇİN: Hesap kavgası ciddi prestij işidir. Bazen arkadaşlıklar bu yüzden gerilebilir.

ALMANYA: Hesap matematik sınavı gibidir. Kim ne içtiyse tek tek söylenir.

İNGİLTERE: Pub'ta "round system" vardır. İlk tur sen, ikinci tur ben, üçüncü tur o… Sonra kim daha çok içti sayılır.

FRANSA: Gençler bölüşür, büyükler öder. Hesap tartışmaya çok girmez.

İTALYA: Arkadaş ortamında paylaşılır ama aile davetlerinde ev sahibi öder. Güney'de "hesap bende" ısrarı yaygındır.

İSPANYA: "La cuenta, por favor" dendiğinde genelde grup halinde bölüşülür. Paella da birlikte yenildiği için zaten kolaydır.

YUNANİSTAN: Davet eden öder. Ama bazen masadaki büyükler sırayla ikram eder.

HİNDİSTAN: İkram kültürü ağır basar. "Ben davet ettim, ben öderim" anlayışı yaygındır.

KORE: Büyük olan öder. Gençler arasında yeni nesil bazen "Dutch pay" (herkes kendi payını öder) yapar.

VİETNAM: Arkadaş gruplarında sırayla hesap kapatma kültürü vardır.

TAYLAND: Hesap çoğu zaman bölüşülür ama davet eden ikram etmek ister.

MALEZYA: Karışık bir kültür; hem bölüşmek hem ikram etmek olur. Dini bayramlarda genelde ev sahibi öder.

ARAP ÜLKELERİ

(ÖR. SUUDİ ARABİSTAN):

Misafir kesinlikle hesap ödeyemez. Hatta hesap daha masaya gelmeden gizlice kapanır.

MISIR: Hesap için adeta "onur mücadelesi" yapılır. Misafir ödetmek ayıp sayılır.

İSRAİL: Özellikle gençlerde "Herkes kendi payını öder" çok yaygındır.

RUSYA: Davet eden öder. Erkeksen ve kadınla yemeğe çıkmışsan, ödemek adettendir.

BREZİLYA: Genelde "herkes kendi payını" öder, ama bazen "bir kişi bu sefer, öbürü diğer sefer" şeklinde sırayla olur.

ARJANTİN: Hesap "herkesin cebine göre" paylaşılır. Çok ince hesap yapılmaz.

MEKSİKA: Davet eden öder. Arkadaşlar arasında bölüşme olabilir ama aile de büyüğe kalır.

KANADA: ABD kültürü gibi, "split the bill" yaygındır. Bahşiş de bölüşülür.

AVUSTRALYA: "Going Dutch" (herkes kendi hesabını öder) kültürü çok yaygındır.

İSVİÇRE: Saat gibi dakik oldukları gibi hesapta da netler. Herkes kendi yediğini öder, bahşiş bırakmak zorunlu değildir.