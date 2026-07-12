Telefonda konuşmanın en zor kısmı bazen konuşmak değil, telefonu kapatabilmektir. Çünkü bazı insanlar için "Hadi görüşürüz" cümlesi bir veda değil, yeni bir sohbet başlatma işaretidir. Siz yaklaşık on dakikadır konuşuyorsunuzdur.

Artık söyleyecek sözünüz kalmamıştır. Ses tonunuzu yavaş yavaş düşürür, profesyonel bir telefon kapatma operasyonuna başlarsınız:

"Tamamdır o zaman, görüşürüz." Karşı taraf: "Aynen aynen... Bu arada sana bir şey soracağım." İşte o an bütün umutlarınız tükenir. Çünkü tecrübeyle sabittir ki "Bir şey soracağım" diye başlayan hiçbir telefon konuşması otuz saniyede bitmez.

Yeni konu açılır. Siz sabırla dinlersiniz. Beş dakika sonra ikinci kez hamle yaparsınız: "Neyse, sonra yine konuşuruz." Karşı taraf:

"Tabii tabii... Ha, aklıma gelmişken..." Telefon konuşmalarında "Aklıma gelmişken" cümlesi, hapishanede cezanıza beş yıl daha eklenmesi gibidir.

Bir süre sonra artık vedalaşmaktan utanmaya başlarsınız. Çünkü üç kere "Görüşürüz", iki kere "Kendine iyi bak", bir kere de "Hadi bakalım" demişsinizdir ama hâlâ telefon kulağınızdadır. Karşı taraf ise hiçbir şey olmamış gibi çocukluk arkadaşının kuzeninin geçen hafta aldığı arabanın yakıt tüketimini anlatmaktadır.

En sonunda çaresizlik başlar. "Şarjım bitiyor" dersiniz, yüzde 84 şarjınız vardır. "Kapı çalıyor" dersiniz, apartmanda çıt yoktur. Daha ileri seviyede olanlar kendi evlerinde hayali birine seslenir: "Tamam, geliyorum!" Karşı taraf yine anlamaz: "Kim geldi?" Artık telefonu kapatmak için yeni bir yalan daha anlatmanız gerekir.

Bazı insanlar telefonu kapatmaz; konuşacak konu tükenene kadar bekler. Fakat onların konusu hiçbir zaman tükenmez. Siz "Hadi görüşürüz" dersiniz, o size 2007 yılında başından geçen bir olayı anlatmaya başlar. Bu yüzden telefonda uzun konuşan biriyle vedalaşırken dikkatli olun. Çünkü "Hadi kendine iyi bak" dediğiniz anda karşı taraftan gelecek o korkunç cümle her şeyi yeniden başlatabilir: "Ha, dur! Sana ne anlatacağım..." Ve telefon görüşmesinde ikinci sezon başlar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Roma İmparatoru Caligula, en sevdiği atı Incitatus'u o kadar severdi ki ona altın mermerlerle döşeli bir ahır yaptırdı, mücevherli tasmalar taktırdı ve fil dişinden yemlik yaptırdı. Tarihi kayıtlara göre Caligula, atını senatör yapmak istiyordu. Bu emelini gerçekleştiremese de, atını rahip olarak ilan ettirdiği belirtiliyor.

TESPİTLİ YORUM

@Organogenez Teyzenin biri 1 milyon 400 bin lira dolandırılmış. Ben dolandırılmalarından çok bu kadar parayı nereden bulduklarına şaşırıyorum. Şu an biri beni dolandırmaya kalksa taş çatlasın 37 liram gider.

AlkışlıYorum

@ishayatirehberi SENİN İŞİNİ SANA ÖĞRETMEYE ÇALIŞAN CAHİLLERE TAVİZ VERME. YANLIŞLIKLA EN UFAK BİR YARDIMI DOKUNSA İŞ YERİNDE EN AZ 1 YIL "HER İŞİNİ BEN YAPIYORUM." DİYEREK GEZER.