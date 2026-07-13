Bayi toplantısı dediğin şey aslında kurumsal hayatın düğün salonlu tiyatrosudur. Kimsenin tam olarak neden orada olduğunu bilmediği ama herkesin çok önemliymiş gibi davrandığı toplu bir organizasyon. Sabah 08.30'da başlar. Ama kimse sabah insanı değildir. Bir tek sunumu hazırlayan pazarlama müdürü fazla enerjiktir. Çünkü gece üç enreji içeceği içip slayta geçiş efekti eklemiştir.

Kapıda kayıt masası olur. Boynuna kart asarlar. Bir anda kendini yurt dışında gibi hissedersin. Halbuki alt tarafı kombi bayisisin. Ama kartta isminin altında "Bölge İş Ortağı" yazınca insanın omzu genişliyor. İlk bir saat tamamen yalandır. "Bu yıl harika gidiyoruz." "Çok güçlü bir ivme yakaladık." "Sahadayız." "Büyümeye devam ediyoruz." Sonra slaytlar başlar. Her sunumda mutlaka şu grafik vardır: Sağa doğru yükselen bir çizgi.

Kimse neyi temsil ettiğini bilmez ama alkış gelir.

Çünkü kurumsal dünyada yukarı çıkan her grafik iyidir. İsterse kalp ritmi olsun. Bayi toplantılarının en büyük yalanı da şudur: "Bu toplantı interaktif olacak." Olmaz. Asla olmaz. Soru-cevap kısmında herkes birbirine bakar. Kimse soru sormaz. Çünkü herkes aynı şeyi düşünüyordur: "Şimdi soru sorarsam uzar." Ama içlerinden bir tane vardır… Mikrofonu alınca star konuşmacıya dönüşür. "Aslında bu bir sorudan çok tespit…" Geçmiş olsun.

Öğle yemeği yandı. Bir de toplantıda sürekli gezen "network insanları" vardır. Adam herkesle tokalaşır. Kim olduğunu bilen yoktur. Ama herkese: "Abi bağlantıda kalalım." der. Nerede kalacağız? Kimse bilmiyor. Öğle yemeği kısmı ise organizasyonun gerçek zirvesidir. Çünkü toplantının tek samimi anı orasıdır. Sabah kimsenin yüzüne bakmayan insanlar açık büfede kardeş olur.

"Abi şu köfteyi denedin mi?" "Tatlı bitmeden al." "Çorba şaşırtıcı iyi." Türkiye'de insanlar en dürüst yorumlarını otel yemeklerinde yapıyor. Kahve molaları ayrı bir dünyadır. Normalde birbirine rakip olan bayiler sigara alanında ülke kurtarır. "Piyasa çok acayip abi." "Eskiden müşteri farklıydı." Bu cümleler söylenmeden bayi toplantısı resmen başlamış sayılmaz. Bir de motivasyon konuşmacısı kısmı vardır. Sahneye çıkar. Kablosuz mikrofonu kulağına takar. Hayatında bir kez maraton koşmuştur ama sana sınırlarını aşmayı anlatır. "Başarmak için önce inanmalısınız!" Abi biz klima satıyoruz sakin ol.

Toplantının sonuna doğru herkesin pili biter. Ama organizasyon ekibi hâlâ coşkuludur. "Şimdi hep beraber aile fotoğrafı!" Kimsenin aile olmak istediği yoktur. Ama herkes mecbur gülümser. O fotoğraf da sonra şirket mailinde paylaşılır: "Büyük ailemizle verimli bir bayi buluşması gerçekleştirdik." Fotoğrafa bakarsın… 50 kişinin 38'i içinden sadece şunu geçiriyordur: "Servis ne zaman kalkıyor?"

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

30 Ekim Londra'daki Newgate Hapishanesi'nin idam mahkumları için ayrılan son hücresi 1900'lerin başında kapatıldığında, yetkililer odada garip bir şey keşfetti: Duvarların içine gömülmüş, elle kazınmış bir takvim. Mahkum, idamını beklerken her günü işaretlemişti. Takvimde iddiaya göre bir gün eksikti. Hücrenin restorasyonu sırasında işçiler, duvarların bir kısmını söktüklerinde bir iskeletle karşılaştı. Yapılan incelemeye göre mahkum, idam edilmemiş, cellatların unuttuğu odada açlıktan ölmüştü.

GülüYorum

@skylerisabitch "Güneşten uzak ve serin bir yerde saklayınız" uyarısına bayılıyorum sanki tabu oynuyoruz da buzdolabını anlatmaya çalışıyorlar.