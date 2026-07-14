Erkeklerin nazı genelde kimsenin üzerine konuşmadığı gizli bir evrendir. Kadınların nazı dillere destandır ama erkeklerinki de en az o kadar dramatik, bir o kadar da komiktir. İşte erkeklerin naz yapma halleri:

Tripli playstation: Maçta kaybettirilirse surat 3 gün asık.

Küs yatış: Yatağın en köşesinde duvara dönük, "bir şey yok" modu.

Açlık nazı: Yemek gelmeyince "Ben de yemem" diye oturup homurdanma.

Kıskanç sessizlik: "İstediğinle konuş" cümlesi = 3 saatlik soğuk savaş.

Araba sevdası: Arabasına laf edilince kalbi kırılmış çocuk gibi içine kapanma.

Oyun kapatma resti: "Hadi kapat" denince gerçekten kapatıp surat asma.

Uyandırma krizi: Sabah erken kaldırılınca gün boyu "Benim uykum vardı" nazı.

Mesaj görmeme: WhatsApp'ı görüp "İstemem yan cebime koy" havasında bekletme.

Çorap dramı: Çorabı kaybolunca sanki ömründen bir parça alınmış gibi surat asma.

İlgisizlik oyunu: "Benimle ilgilenmiyorsun" cümlesiyle şefkat dilenme.

Anne modu: Hasta olunca çocuktan beter nazlanma.

Sakallarına küsme: Berber yanlış kesince kendine 1 hafta trip atma.

Kahve kırgınlığı: Kahvesi şekerli gelince hayata küsmüş gibi davranma.

Kıyafet resti: "O gömleği giyme" denince inadına o gömleği giyip surat asma.

Sessiz film: Küstüğünü belli etmek için tek kelime etmeme.

Gurur nazarları: Özür beklerken bakışlarla mesaj verme.

TV kumandası krizi: Kumanda elinden alınınca kırgın sevgili moduna girme.

Sevgi testi: "Benimle uğraşma" deyip aslında ilgi bekleme.

Çocuklaşma: İstemediği bir şey olunca "Tamam ya ne halin varsa gör" deyip köşeye çekilme.

İnce hesap: Bir şeyi almadığında "Neyse zaten bana almıyorsun" nazı.

GülüYorum

@rumeysland Annem "Bulaşık makinesini boşaltır mısın" diyo gidip bakıyorum makine boşaltılmış. Sonra babam "Biz zaten boşaltmıştık sana sürpriz yaptıkkk" diyo. MİLLETİN ANASI BABASI ARABA ALIR SÜRPRİZ YAPAR Bİ DE BİZİM SÜRPRİZE BAK. Neyse biraz mutlu oldum.