Dünyadaki en güzel et, erkeğin başındaki ettir bence. Yani bu kadar kadın yanılıyor olamaz demi aşkım.

Yıllar yılı başımın etini yemen dileklerimle doğum gününü kutlarım.



Bugünü unuttum sandın di mi? Hiç unutur muyum hayatım benim. Ampulün icadının 25. Yıl dönümü kutlu olsun.

Beni çözen alim olur, seni çözen şair olur. Doğum günü ya bugün güzel dilekler seni bulur.

Yeni yaşını kutlarım, eski yaşını şutlarım. Yeni yaşın mutlu doğum günün kutlu olsun.

Allah senin bin türlü iyiliğini versin. Nice nice yıllara…

Nasıl söyleyim bilmiyorum. Meraklandırmak da istemiyorum. O yüzden hemen seni çok seviyorum ve doğum günün kutluyorum.

Tanıdığım en tatlı insansın, eşsiz bir dost, çok süper bir eşsin. Unutma ki çok da farklısın, hani Tarkan diyor ya sen başkasın! Nice yıllara.

Öyle oldu böyle oldu doğum günün kutlu oldu…



Ah canım! Yaşlandın mı sen! Merak etme sen tanıdığım en tatlı kadınsın.

İyi ki doğdun.

La bugün neydi mühim bir gündü ama neydi.

Hatırlayamıyorum. Noel değil, 23 Nisan değil neydi.

Hatırlarsan bana yaz. Doğum gününü unuttum sandın demi, nice yıllara…



Yukardakileri izin verirseniz benim 9 senedir kahrımı çeken biricik eşime Ayşen Cengiz Albayrak'a armağan ediyorum. Hee! Siz de armağan edebilirsiniz.

Neyse konuma geleyim. İyi ki doğdun papatyam. Seni seviyoruz.

Rüzgar- Lütfi Albayrak