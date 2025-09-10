Adaletsizliği anında fark ederler: Market kasasında sıra kaydırmaya çalışanı şıp diye yakalar.

Sınırlarını net çizerler: Otobüste omzuna kafasını yaslayan yolcuya "Yanlış adrese park ettin kardeş" bakışı atar.

Cesaretlidirler: Restoranda yanlış sipariş geldiğinde "Ben bunu ısmarlamadım" diyebilen nadir türdür.

Patavatsız değil, dürüsttürler: "Bu yemek güzel mi?" diye sorduğunda "Tuzsuz" cevabını çat diye alırsın.

Kandırılmaları zordur: Çocuğun "Ödevim yoktu ki" yalanına 3 saniyede tepki verir.

Rol yapmazlar: "Ben iyiyim" diye yüzüne sahte gülücük yapmaz, suratından zaten anlarsın.

Çevresini korur: Arkadaşına laf eden yabancıya anında kükreyebilir.

Pratik çözümler bulurlar: "Uzun uzun anlatma, çözüm şu" diye kestirip atar.

Değişimin katalizörüdürler: "Bu koltuk çok gıcırdıyor, değiştirin" der, 5 dakikada yenisi gelir.

Enerjileri yüksektir: Sinirlendi mi evdeki tüm ampulleri değiştirecek gücü bulur.

Sabır testi yapmazlar: Uzayan toplantıya "Konuya gelsene" diyerek zaman kazandırır.

Kararlıdırlar: Pazarda fiyat pazarlığını sonuç alana kadar bırakmazlar.

İçlerinde biriktirmezler: Patlar, rahatlar, sonra "Çay var mı?" diye normale döner.

Samimi bir hava verirler: Yüzünde ne varsa kalbinde de o vardır, gizem yaratmaya uğraşmazlar.

Otorite etkisi yaratırlar: Yanlarında kimse çatal-bıçakla tabağı gıcırdatamaz.

Yaratıcılıkları tetiklenir: Sinir anında 40 yılda kimsenin düşünmediği çözümü bulabilir.

Gözlem yetenekleri güçlüdür: "Sen geçen hafta bu cümleyi farklı kurmuştun" diye yakalar.

Harekete geçiricidirler: "Hadi yaa!" diye bağırınca bütün ekip çalışmaya başlar.

Cesurca hakkını ararlar: Takside fazla yazan taksimetreyi görür, sessiz kalmaz.

Sahte ilişkilerden uzak dururlar: "Abi çok samimiyiz" diyenin maskesini 2 dakikada düşürür.

Kısa vadede şeffaftırlar: Suratından o gün işine gelip gelmediğini anlarsın.

Zaman kaybettirmezler: "Hayır, olmaz" diyerek seni boş umutlardan kurtarır.

Karşı tarafı dikkatli olmaya zorlarlar: Yanlarında herkes kelimeleri seçerek konuşur.

Kendi değerlerini korurlar: "Ben bunu sevmiyorum" diyerek asla kendilerini ezdirmezler.

Çevresine canlılık katarlar: Kavga ederken bile çevrede eğlenceli anılar bırakırlar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN

Pizza Kavgası (2001, İtalya): İtalya'nın en büyük gururu pizzadır ama iş "ilk kim yaptı?" tartışmasına gelince işler karışır.

2001'de Napoli ve Roma belediye meclis üyeleri, pizzanın gerçek doğum yeri konusunda hararetli bir kavgaya tutuştu. Bir taraf "Pizza Napoliten'dir!" diye bağırırken, diğer taraf "Roma pizzası olmadan gerçek pizza olmaz!" diyordu.

Sözler yetmeyince pizzalar havada uçuştu, domates sosu dosyalara, mozzarella kravatlara bulaştı. Kimse galip çıkmadı ama belediye binası günlerce pizza koktu. Bu olay tarihe "pizza kavgası" olarak geçti.

TESPİTLİ YORUM

@ilkinkaracan … Yurt dışına bir iş için bütçe verdim ve "TL" yazmayı unutmuşum.

Bütçeyi de yazdığım rakamdan okeylediler Euro olarak. Hayattaki tüm şansımı bu işte harcamış olabilirim...