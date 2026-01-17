SON DAKİKA
“Ben ölürsem başka biriyle evlenir misin?” tuzağı

Eklenme Tarihi 17 Ocak 2026

(İlişkiler tarihinin en sinsi sorusu) Bu soru genelde sakin bir anda gelmez. Çay içilirken, dizi izlenirken ya da tam sen "bugün her şey yolunda" derken pat diye düşer ortaya: -Ben ölürsem başka biriyle evlenir misin? Bu bir soru değildir. Bu bir psikolojik testtir. Cevabın yoktur. Kaçışı da yoktur.

"Hayır, asla!" Dersen

İlk 3 saniye mutluluk. Sonra karşı saldırı gelir: -"Yani bensiz yapamaz mısın? Bana bağımlı mısın?" -"Demek hayatın bitecek?" Bir anda romantik adamdan, duygusal yük sahibi birey statüsüne düşersin.

"Evet, hayat devam ediyor sonuçta…" Dersen

Cenaze daha kalkmadan suçlusundur. -"Daha ben ölmeden plan yaptın!" -"Demek beni bu kadar çabuk unutursun!" Henüz hayattaki partnerinle, yas süresi pazarlığına girmiş olursun.

"Bilmem… O anki duruma bağlı." Dersen

Bu cevap, sistem tarafından kabul edilmez. -"Ne demek duruma bağlı?" -"Kim o durum?" -"Şu an biri mi var?" Artık konu ölüm değildir. WhatsApp arşivin sorgulanacaktır.

Sessiz Kalırsan

En tehlikelisi. Sessizlik = suç kabulü Gözlerini kaçırman = itiraf Nefes alman = şüpheli davranış

Bu Sorunun Gerçek Anlamı

"Beni sonsuza kadar seçer miydin, hatta ben yokken bile?" Ama bu, mantıkla cevaplanmaz. Bu soru duyguyla sorulur, cevap ise yanlış olur.

Uzman Tavsiyesi (Hayatta Kalma Rehberi)

En güvenli cevap şudur: "Böyle şeyleri düşünmek istemiyorum. Sen varken başka ihtimal yok." Bu cevap: Mantık içermez Gelecek planı yok Sorumluluk almaz Kavga riskini minimuma indirir

Sonuç

"Ben ölürsem başka biriyle evlenir misin?" sorusu, ilişkide check engine ışığıdır. Yanıt vermeye çalışma. Sistemi kapat. Sarıl. Konuyu değiştir. Çay koy. Çünkü bu soruda doğru cevap yoktur, sadece daha az kavgalı akşamlar vardır.

