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Alınganyuslar

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 20 Mayıs 2025

(Fon müziği: Ciddi bir belgesel tınısı. David Attenborough'nun Türk kuzeni gibi bir ses tonuyla.) "Doğanın en hassas canlılarından biriyle karşı karşıyayız: Alınganus Maximus...
Genellikle sosyal ortamlarda görülür. Gruplar hâlinde bulunurlar ama bireysel darılma konusunda ustadırlar."
Zihinsel refleksleri:
"Bakın şimdi... Basit bir cümle: 'Bunu sen mi yaptın?' Normal biri için sıradan bir soru. Ama Alınganus Maximus bunu şöyle duyar:
'Sen beceriksizsin ve her şeyi sen batırıyorsun.' Ve işte... Alınma tepkisi başlıyor… Gözler devrilir, surat düşer, sessizlik başlar."
Beslenme alışkanlıkları:
"Alınganlar, pasif-agresif cümlelerle beslenir:
'Neyse canım, sen bilirsin...', 'Ben sana kırılmadım ki, sadece düşündüm...' Ve elbette efsanevi cümle:
'Yok bir şey...' Aslında her şey oradadır."
Dijital davranışları:
"WhatsApp'ta çevrim içi olup mesajlara cevap vermezler.
Story atarlar ama hâlâ küstürler.
'Durum' kısmına gizli sitemler yazarlar:
'Bazı insanlar sadece konuşur… Ama ben susuyorum artık...'"
Eğitim geçmişi:
Lisans: "Her şeyi üzerime alınırım" bölümü...
Yüksek lisans: "Hiçbir şey demese bile mimiklerinden kırıldım" tez çalışması...
Doktora: "Sana değil ama bana da demedi diyemezsin" tez savunması...
Yan dal: Kuzenin storysinde beni etiketlememesi neden beni hâlâ üzüyor?
İletişim biçimleri:
"Onlara 'Şaka yapmıştım ya' demeyin. Çünkü şaka onların doğasında yoktur.
Ya da vardır ama sadece onlar yapınca güleceğiz.
Sizin şakanız, onların iç dünyasında bir Kafka romanına dönüşebilir."
Barışma rituelleri:
"Bir gün konuşmamaya yemin eder, ertesi gün 'Nasılsın?' yazar.
Çünkü alıngan ama yalnız da kalamaz.
Yani aslında kırgın değil, sadece… Yanlış anladığını düşünüyor...
Ama yine de sen suçlusun!"
Yorumlama kabiliyeti:
"Alınganus Maximus, cümleleri sadece dinlemez; onları deşifre eder.
'Bugün yorgun mu görünüyorsun?' gibi masum bir cümleyi, 'Çok mu çöktüm?
Eskisi gibi değil miyim?' diye çevirebilir.
Yorumlama becerisi, bir istihbarat uzmanıyla yarışır düzeydedir."
Küslük süresi ayarı:
"Küslük süresi belli değildir.
Bazen bir saate barışırlar, bazen üç yıl sonra da hâlâ konuşmazlar.
Zaman çizelgeleri duygulara bağlıdır. Küs olsalar bile bayramda mesaj atabilirler.
Ama bu mesaj aslında 'Ben büyüğüm, sen de biraz utan' anlamına gelir."
Sözlükleri:
"Alıngan bireylerin içsel sözlüğü, günlük dile kıyasla epey farklıdır.
'Sorun yok' demek aslında büyük bir sorun vardır anlamına gelir.
'Kafana göre yap' cümlesi ise, sakın yapma ama inadına yaparsan küserim uyarısıdır."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Bazı İtalyan şehirlerinde belediyeler, esnafa "Ağaç gölgesi vergisi" kesmeye başladı. Eğer iş yerinin önüne belediyeye ait bir ağaçtan gölge düşüyorsa, bu durumun serinlik ve konfor sağladığı, dolayısıyla müşteri çekme avantajı sunduğu gerekçesiyle ek vergi alınıyor. Kimi esnaf uygulamayı "akıl dışı" bulurken, belediyeler bunu kamusal alanların kullanımından doğan bir katkı payı olarak savunuyor.

GÜLÜ YORUM
@katalitikbeyin Babam valizimi otobüse koyarken muavine "Yalnız kırılacak şeyler var" dedi. Muavin de "Tamam abim kırarız" dedi hahahahahahhahah unexpected şaka...

ALKIŞLI YORUM
@feykasli1 Kızımın bileziği kopmuş, getirdi.
Yapmaya çalışırken daha kötü kopardım.
"Kızdın mı bana?" diyorum, "Hayır sana verdiğim için kendime kızdım" diyor...

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