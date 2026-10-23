Kartal Yiğit

ITALIANO'NUN bu sezon ilk kez böylesine kapsamlı rotasyonla çok önem verdiği bir Avrupa ligi maçına çıkması hem çok şaşırtıcı hem de anlamsızdı. Her yeri anlarız da savunmanın komple değişmesinin izahı nedir anlaşılır gibi değildi. Rotasyonun tavan yaptığı bu 11'de çoğu oyuncu belki de ilk kez uzun süre sonra yan yana oynadı. Dile kolay 8 oyuncu Trabzon'dan farklıydı. Hadi Orkun yok tamam, Vlahovic son maç iyi değildi onun yerine Oh'un oynaması da doğru idi ama İtalyan hocanın kötü sonuçlar alsa da bir İngiliz takımına karşı bu kadar eksik hatta "vurdumduymaz " bir kadro ile çıkması anlaşılır değildi.

İtaliano büyük ihtimalle Başakşehir'in de zor geçeceğini düşünerek aslarını yanında oturttu. Hoca, "Trabzon'da yenildik Başakşehir önünde de bir sürpriz lig de işimizi zora sokar. Avrupa'da biz nasıl olsa en kötü 16'ya kalırız" mantığıyla hareket etmiş olabilirdi. Tam kadro olmayınca Beşiktaş izlediğimiz o baskıyı hiç kuramadı.

Rakip de özellikle Mateta ile bizim kaleyi çok yokladı. Ve en sonunda da Mateta golü buluverdi. İngilizlerin yine bir atak çıkışında Miretti'nin yerine zorunlu giren Salih'in defansın arasına sarkıttığı güzel pası yakalayan Ndidi, kendilerinin sık sık verdiği bu pozisyonu bu kez karşı tarafa gol olarak atınca rahatladık sandık. Ancak ikinci yarıya C.Palace daha hızlı başladı ve golleri de alıştığımız savunma hatalarıyla golü bulup moralleri bozdu. İtaliano belki de hatasını anlayıp son 20 dakika ideal ekibini sahaya sürünce Olaitan ile takımımız beraberliği yakalayıp bu kez daha cesurca oynamaya başladı. Ümit, o kartı görmese, hoca da Celtic öncesi şu maceraya girmese kazanmamak elde değildi. Evet belki Beşiktaş bu anlayışla Avrupa da yoluna devam edecek ama şu maçtan galip gelinse 9 puan bazı şeyleri erken getirirdi. Şimdi hiç yoktan İskoçya'da stres olacağız.