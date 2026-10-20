Kartal Yiğit

BOŞUNA şu an Türkiye'nin hücum gücü en yüksek ve seyir zevki veren iki takımı demedik Beşiktaş ve Trabzonspor için. Özellikle ilk yarısı heyecan ve pozisyon fırtınası şeklinde geçen doksan dakikada Beşiktaş ta kazanabilirdi ya da en azından beraberlik koparabilirdi. Beşiktaş beklediğimiz gibi yine aynı baskı ve tempo ile rakibine göz dağı vererek oyuna girdi.

Trabzonspor ise Beşiktaş'ı daha çok kendi sahasında karşılayıp geride bırakılan boş alanlarda geçiş ile gol aradı. Salah'ın attığı kritik paslar dikkat çekerken etkili oyununu golle de taçlandırdı. Beşiktaş lig de yine bir deplasmandan eli boş dönerken bu maçın ilerde nasıl etki edeceğini göreceğiz. Evet oyun olarak Beşiktaş kötüydü diyemeyiz ama şampiyonluktaki rakibine net bir skorla mağlup olmak moral bozabilir. Peki bu sonuç neden oldu? diye sorarsanız…

Öncelikle Kartal'ın orta sahası Olaitan dışında hiç yoktu. Orkun'un yerine oynayan Miretti etkisizdi, Salih de ona eşlik edince bir tek Olaitan kaldı. Buna bir de sağ kanatta Cerny'nin etkisizliği eklenince Vlahoviç yalnızları oynadı. Sırp golcü sahada var mıydı yok muydu belli değildi. Koca Beşiktaş'ta en dikkat çeken isimler Trossard, Olaitan belki de farkın açılmasını önleyen Nübel di.

Bordo Mavililer de işini yapmayan isim yoktu ama Onana, Nwiku , Aral, Salah, Cabral, Francolini ile sonradan oyuna giren Folcarelli fark yarattı. Bir eleştirimiz de bugüne kadar hep övdüğümüz İtaliano'ya . Moralli Oh ile İlhan'ı oyuna sokmakta çok geç kaldı adeta iş işten geçmişti. Reis geldiğinden beri farkını ortaya koydu onu da tebrik etmek lazım.