Kartal Yiğit

Vincenzo İtaliano, 66. dakikaya kadar çok fayda sağlayamadığı Vlahovic'i desteklemek için daha diri Oh'u oyuna alarak hem maçı kurtardı hem de Vlahovic'in moral bozukluğu yaşamasına engel oldu. Vlahovic şu an fiziki açıdan hazır görünmüyor , buna rağmen çok çabaladı ama bitirici vuruşlar da etkisiz kalınca Beşiktaş'ın da işi zorlaştı dün akşam.

Normal şartlarda hazır ve moralli Oh'un başlaması gerekir di ama kolay değil elinizde de Vlahovic gibi bir yıldız varsa çok hazır olmasa da kenara almak kolay bir karar olarak gözükmez. En iyisi onu da oynatarak Başakşehir önünde olduğu gibi Oh ile ileriyi ikilemek daha mantıklı ve cesurca bir hareket oldu İtaliano için.

Bu hamlenin de karşılığını Oh 'un, Hamza 'nın hatasını değerlendiren kilidi açan golle aldı. Evet baştan sona yine Beşiktaş etkiliydi. Hele ilk 45 de Başakşehir çıkmakta çok zorlandı. Bu bölüm de Kartal yoklayıp atamadı bolca şut çekildi ama olmadı bir türlü.

İkinci yarıya Başakşehir biraz daha açılınca Beşiktaş'ın baskılı oyunu geriye gider gibi oldu ama Oh'un golü sonrası ipler yine tamamen siyah beyazlılara geçti ve Olaitan'ın füzesiyle ev de kazanma serisi devam etti. Beşiktaş savunması son dönem deki en kontrollü oyununu ortaya koyarken özellikle sol da Rıdvan, yer aldığı sürece Yusuf Sarı'ya adım attırmadı.

Sakatlanana kadar Cerny, Salih ve Vlahovic çok etkili olamasa da Rıdvan, Trossard ve Olaitan maçın önemli isimleriydi. Derbinin olduğu gece , Trabzonspor'un kazandığı bir hafta da olası bir kayıp sıkıntı olurdu. Dünkü Başakşehir son dönem de izlediğim en kötüsüydü. Bu gidişle Nuri hocanın da işi hiç kolay değil onu da söyleyelim! Bir an önce toparlanmaları gerekir.