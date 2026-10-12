Kartal Yiğit

HER ne kadar Beşiktaş ağır bassa da maçın kolay geçmeyeceği belliydi. Kocaelispor zor gol yiyen özellikle deplasmanda geçiş oyununu iyi oynayan takımlardan olduğu için savunmada zaman zaman ağır hatalar yapan siyah beyazlılara sıkıntı yaratma ihtimali yüksekti. Hele Diyarbakır'daki mağlubiyetin getirdiği kazanma hırsı ve baskısı, hafta içi oynanacak Avrupa mesaisi de göz önüne alınırsa zorluk derecesi bu etkenlerdi.

Buna rağmen Beşiktaş, görmeye alışık olduğumuz önde baskı ile başladı. Kocaelispor, savunmasındaki önemli eksikleri de düşünerek katı bir kapalı anlayışla rakibini karşılayıp, savunma arası ve arkasına atılan toplarla gol aradı. Ani çıktıkların da da tehlike yarattılar.

Beşiktaş agresif Kocaeli savunma anlayışını açmakta zorlanınca baskıya rağmen o pozisyon üstüne pozisyon bulan Beşiktaş'ı göremedik. Ancak böylesine maçlar da oynanacak gayet normal, Çünkü milli ara öncesi yaşanan kayıp sonrası daha da önemlisi Trabzon deplasmanı öncesi kazanmak çok ama çok değerliydi.

Yalnız şunu da belirtmek de fayda var savunmanın dalgalı oynaması, pozisyona girmekte zorlanma Almanya'da problem yaratabilir. Tabi bu kısır oyun da son haftaların adamı Olaitan'ın da dinlendirilmesi nin payı da var. Çünkü Olaitan, şu anki dinamik yapısıyla orta sahanın her şeyi konumunda. Özellikle ani dikine bindirmeleri dün mumla arandı. Neticede zorlu Ekim ayına yorgun görünüp çok iyi oynamasa da firesiz başladı Beşiktaş. Artık bundan sonra deplasmanda da bir seri lazım bu takıma. Yorgun olsa da Murillo'yı, çıkana kadar Cerny'i beğendim. Djalo da bu takımın ilk stoperi gibi duruyor artık.