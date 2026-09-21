Kartal Yiğit

METHİYELER düzdüğümüz Beşiktaş belki de en kötü performansını sergileyince mağlubiyeti de yine bir deplasman da tatmış oldu. Bunun nedenleri uzun uzuna değerlendirilir ama kısaca özetlersek hocanın özellikle stoper tandemini çok sık değiştirmesi, bireysel hatalar (Salih,Rıdvan ve Nübel), yorgunluk, İtaliano'nun bu kez analiz de geri kalması ve nasıl olsa kazanırız havası.

En önemlisi orta saha ve iki kanadın kötü oluşu. Özellikle ilk yarı Orkun ve Olaitan de dahil. Salih'i zaten saydık. Rakibin arkaya attığı topların hep tehlike yaratmasına önlem alamama. Aslında Marsilya bunu ilk yarının sonlarına doğru yapmıştı. Onlar başarılı olamadı ama Amed oldu. İkinci yarı değişikliklerle Beşiktaş kıpırdadı ama erken bulduğu golün devamını getiremeyince kalesinde üçüncü golü bulup maçı verdi.

Rakip son bölüm de öyle boşluklar buldu ki siyah beyazlılar daha da farklı bir mağlubiyet alabilirdi. Hep söyledik bu tür yenilgiler olacaktır gayet de normal. Yüksek tempolu bir oyun oynamışsınız ve ligin şu an en sert deplasmanına gitmişsiniz. Ancak rakibin de sen de liderlik mücadelesi veriyorsan bu denli bireysel hata ile oynayamazsın. Üstelik Galatasaray da yenilmiş o yüzden Beşiktaş 'ın mağlup olmaması gerekiyordu. Yenilen gollere bakıyoruz ligin en iyi kalecisi dediğimiz Nübel'in de hataları çok. Hele son gol… Salih orada baskı yiyor, Nübel gibi bir kalecinin bunu görmesi lazım.

Avrupa dönüşleri böyle deplasmanlar sıkıntı olacak gibi. Bunun önlemini hocanın alması gerek. Amed, maçın büyük bölümünü Beşiktaş gibi oynadı. Kolay değil ligin en iyi takımını yendiler. Vlahovic yine çok çalıştı, ilk yarı bir de haklı olarak penaltı beklentisi vardı ama Şansalan devam dedi.