Kızlarla dolu akvaryum ve insan avı: Epstein dosyalarında kan donduran ifadeler!
ABD Adalet Bakanlığının kamuoyuna açtığı milyonlarca yeni belge, cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in ünlü isimlerle yaptığı yazışmalar üzerinden soruşturmanın karanlık boyutlarını yeniden gündeme taşıdı. Belgelerde “kızlarla dolu akvaryum”, “insan avı” ve “fakir insanlardan kurtulma” gibi ifadeler yer aldı.
- ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayanlara yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein davasına ilişkin yeni belgeler yayımlayarak, Epstein'in ünlü isimlerle yaptığı yazışmaları kamuoyuna açıkladı.
- Belgelerde, Jeffrey Epstein'in Fransız diplomat Olivier Colom'a gönderdiği e-postalarda kadınlar hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
- Yayımlanan yazışmalar, Jeffrey Epstein ile Bill Gates arasındaki ilişkiye dair soru işaretleri yaratırken, Gates'e atfedilen "fakir insanlardan nasıl kurtuluruz" sorusunu gündeme getirdi.
- Dosyalarda İngiliz girişimci Nicole Junkermann'ın Epstein'den çocuk sahibi olmak istediğini belirttiği ve yazar Deepak Chopra'nın "Tatlı kızlar gerçektir" ifadesini kullandığı e-postalar yer aldı.
- Prince Andrew, Bill Clinton ve Donald Trump gibi isimlerin de geçtiği belgelerle ilgili FBI, Epstein'e ait bir "müşteri listesi" olduğuna dair kanıt bulunmadığını belirtti.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan sapkın milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin kamuoyuna açılan yeni belgeler, ünlü isimlerle yapılan yazışmalar üzerinden soruşturmanın karanlık yönlerini bir kez daha gözler önüne serdi.
ABD Adalet Bakanlığının, Epstein dosyalarına ait milyonlarca belgeyi kamuoyuyla paylaşmasıyla birlikte, sosyal medyada büyük yankı uyandıran ifadeler ve yazışmalar yeniden tartışma konusu oldu.
"KARAYİPLER'DEYİM KIZLARLA DOLU BİR AKVARYUMLA BİRLİKTE"
Dosyalarda, Epstein'in 2013 yılında Fransız diplomat Olivier Colom'a gönderdiği e-postalar dikkat çekti. Söz konusu yazışmada Epstein'in,
"Karayipler'deki adamdayım, kızlarla dolu bir akvaryumla birlikte."ifadelerini kullandığı görüldü.
Aynı yazışma zincirinde kadınların deniz canlılarına benzetildiği başka bir e-postada ise Epstein'in, "Hayır, bazıları karides gibidir, kafasını atarsın ve gövdesini saklarsın."mesajını paylaştığı yer aldı.
EPSTEİN–NİCOLE JUNKERMANN YAZIŞMALARI: "BENDEN BİR ÇOCUK SAHİBİ OLUR MUSUN?"
Soruşturma dosyalarında ismi geçen bir diğer isim, İngiliz girişimci Nicole Junkermann oldu. Junkermann'ın Epstein'e 2010 yılında gönderdiği e-postada,"Benden bir çocuk sahibi olur musun? Bunu yapmak için en iyi yer neresi?"ifadelerine yer verildiği görüldü.
"FAKİR İNSANLARDAN NASIL KURTULURUZ?": GATES BAĞLANTISI
Belgelerde yer alan Şubat 2011 tarihli bir yazışma, Epstein'in Bill Gates ile olan temaslarına dair soru işaretlerini artırdı.
İsmi gizlenen bir göndericinin Epstein'e gönderdiği e-postada, "Bill Gates'e sorduğun 'Fakir insanlardan tamamen nasıl kurtuluruz?' sorusu üzerinde çok düşündüm ve bu konuda bir cevabım/yorumum var."ifadeleri yer aldı.
Epstein'in bu mesaja, "Her zaman arayabilirsin."yanıtını verdiği, devamında ise,"Ayrıca martta benim için bir günlüğüne geri gelecek, yani ona daha fazla soru sorabilirsin."ifadelerini kullandığı görüldü.
Gates, dün yaptığı açıklamada Epstein ile geçirdiği zamanı "aptallık" olarak nitelendirmiş ve sözde pişmanlık duyduğunu ifade etmişti. Dosyalarda ayrıca Gates'in,"Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı dönemin eşi Melinda Gates'ten gizlemeye çalıştığı iddialarına da yer verildi.
DEEPAK CHOPRA'DAN SAVUNMA: "İSTİSMARLA İLGİM YOK"
Belgelerde adı geçen isimlerden Hindistan asıllı yazar Deepak Chopra, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında çıkan haberlere ilişkin şu ifadeleri kullandı. "Şunu açıkça belirtmek istiyorum, hiçbir zaman suç teşkil eden veya istismara yönelik herhangi bir eyleme karışmadım."
Dosyalarda Chopra'nın 8 Mart 2017'de Epstein'e gönderdiği ve "Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir." ifadelerini içeren e-postası sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
"ZEKİ İNSANLAR YAHUDİ": DNA VE 'KAYNAK BULMA' MESAJLARI
Epstein'e Masha Drakova isimli bir kişi tarafından gönderilen e-postada ise, "Ne kadar Yahudi olursan o kadar akıllı olursun."ifadeleri yer aldı.
Drakova,"yüzde 98 Yahudi"olduğunu söyleyen Epstein'i "çok akıllı" olarak tanımlarken,"yüzde 99,3 Yahudi"olan iş ortağının ise "inanılmaz zeki" olduğunu ileri sürdü. Yazışmalarda,"daha fazla Yahudi bulunması" için akrabalar aracılığıyla DNA testi yapılması önerildiği görüldü.
İNSAN AVI DOSYALARDA
11 Aralık 2002 tarihli, alıcısı ve göndericisi gizli bir e-postada,"Adada kızlar için hazine avından bahsedebilir miyiz... 4 Ocak'ta orada olacağız..."
ifadeleri yer aldı.
Yılı belirtilmeyen başka bir e-postada ise,"Çulluk avı sona erdi, ay kriketleri çantada… Tahmin et ne oldu? Onlar zenci."ifadeleri dikkat çekti.
24 Ekim 2016 tarihli başka bir e-postada ise,"Harika bir yaşlı adam ve harika bir av!"ifadeleri kullanıldı. Aynı yazışmada, e-posta adresi gizlenmiş olsa da mesajın altında Fransız banker Ariane de Rothschild isminin yer alması sosyal medyada tartışma yarattı.
MURDOCH BAĞLANTISI
18 Ağustos 2012 tarihli bir e-postada Epstein'in, "Ian, Rupert Murdoch ve eşinin yanında kalıyor..."ifadelerini kullandığı görüldü. Yazışmada, Epstein'ın da Rupert Murdoch'un yanında kalıp kalmadığına dair soru yöneltildiği kaydedildi.
EPSTEİN DOSYASI: ÜNLÜ İSİMLER, ANCAK 'MÜŞTERİ LİSTESİ YOK'
Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Manhattan Metropolitan Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulundu.
Açıklanan dava dosyalarında Prince Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi isimler yer aldı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile yürütülen inceleme sonucunda, Epstein'e ait bir "müşteri listesi" bulunduğuna dair kanıt elde edilmediğini, Epstein'in ise hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.