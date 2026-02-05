Kızlarla dolu akvaryum ve insan avı: Epstein dosyalarında kan donduran ifadeler!

"FAKİR İNSANLARDAN NASIL KURTULURUZ?": GATES BAĞLANTISI

Belgelerde yer alan Şubat 2011 tarihli bir yazışma, Epstein'in Bill Gates ile olan temaslarına dair soru işaretlerini artırdı.

İsmi gizlenen bir göndericinin Epstein'e gönderdiği e-postada, "Bill Gates'e sorduğun 'Fakir insanlardan tamamen nasıl kurtuluruz?' sorusu üzerinde çok düşündüm ve bu konuda bir cevabım/yorumum var."ifadeleri yer aldı.

Epstein'in bu mesaja, "Her zaman arayabilirsin."yanıtını verdiği, devamında ise,"Ayrıca martta benim için bir günlüğüne geri gelecek, yani ona daha fazla soru sorabilirsin."ifadelerini kullandığı görüldü.

Gates, dün yaptığı açıklamada Epstein ile geçirdiği zamanı "aptallık" olarak nitelendirmiş ve sözde pişmanlık duyduğunu ifade etmişti. Dosyalarda ayrıca Gates'in,"Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı dönemin eşi Melinda Gates'ten gizlemeye çalıştığı iddialarına da yer verildi.