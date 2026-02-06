Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya getirildi. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan üst kademe yöneticilerinden Bekir Aktürk, İbrahim Esenkar ve İsmail Ertüzün görevden alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok bakanlık ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Karar 6 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atama kararlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş göreve getirildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu;
İkinci Başkanlığına Yakup ASARKAYA, Üyeliğine Olcay TURAN, Üyeliğine, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci KAYA, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.
Ekli listede yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı üst kademe kamu yöneticileri 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince Celalettin SIVACI atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;
Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK, görevden alınmış, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan IŞIK, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan ÇOKGEZER, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALİREİSOĞLU, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin ARAS, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Selehattin KAL, atanmıştır.