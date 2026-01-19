SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıElazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti!Elazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti!Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 18:26 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 18:28 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Elazığ-Malatya kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Ümit ve Nurten Avcı çifti, hız kadranının 65 kilometrede takılı kaldığı feci kazada yaşamını yitirdi.Bunlar da Var 00:43Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu 18.01.2026Pazar 00:45İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 18.01.2026Pazar 00:53Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla Tabka YPG'den temizlendi! 18.01.2026Pazar 00:53Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama 17.01.2026CumartesiCANLI YAYIN