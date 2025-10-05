Kartal Yiğit

Şunu baştan söylemekte fayda var. Beşiktaş için Galatasaray'ın sahasından 1 puan almak kötü değil. Ancak ilk golü bulmanın verdiği avantaj üstelik rakibinin 60 dakika 10 kişi oynamasını lehine çevirememek kötü. Sergen Yalçın maça oyunu kendi sahasında kabul edip Galatasaray'ın gol yollarını alan savunmasıyla tıkayıp ani bir golle de rakibini demoralize ederek başlamak istedi. Bunda da ilk yarı boyunca başarılı oldu. Liverpool zaferinin vermiş olduğu yorgunluk her halinden belliydi. Galatasaray ilk yarı sahada ne yaptığını bilmez haldeydi. Oyunun ikinci başlama düdüğüyle Galatasaray arkasına aldığı destekle bu kez Beşiktaş'ın üzerinde mutlak baskı kurdu.



Bunda aslında Siyah-Beyazlılar'ın gereksiz geriye yaslanması büyük etkendi. Halbuki Sergen hoca takımını daha çok öne çıkarabilse yorulmuş Galatasaray karşısında ikinci golü bulabilirdi. Kenardan Cengiz hamlesi gelince Beşiktaş rakip kaleyi bu kez yoklamaya başladı ve Rafa ile de net gol kaçırdı. Ancak hücum zenginliğini artıramayan Beşiktaş öne geçtiği derbi de galibiyeti koruma gücünü gösteremedi. Galatasaray ise evinde bu sezonun ilk puanın vermiş oldu.



Beşiktaş'ın toparlanması, seriyi sürdürmesi geleceğe umutla bakması adına önemli bir fırsat kaçtığını düşünüyorum. Beşiktaş belki de böylesine bir Galatasaray'ı bir daha bulamaz. O yüzden kazanması lazımdı. Yine de kadro kalitesini de göz önüne alırsak mücadele iyidi.

Ndidi ve Emirhan en çok göze giren isimlerdi. NOT: Herhalde bu sonuça en çok Fenerbahçe sevinmiştir.