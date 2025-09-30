Kartal Yiğit

Özellikle büyük takımlar için "buhran" dolu günleri atlatmak adına zayıf rakiplerle oynayıp üst üste kazanmak önemli bir moral avantajıdır. Beşiktaş da bu takımlardan biri. Sergen Yalçın'ın gelişiyle kimlik arayışında olan Siyah- Beyazlılar, Kayseri'nin ardından Kocaelispor'u da rahat geçip derbiye moralli çıkmak istedi. Kocaelispor oyuna önde başlamak istese de orta saha ve savunma hatalarıyla Beşiktaş bir anda farkı iki yaptı. Herkes 25 dakikalık Beşiktaş'ı görünce bu işin Kayseri'deki gibi olacağını düşündü.



Ancak ikinci 45'e daha etkili başlayan ve Beşiktaş'ı ön baskıyla çıkartmak istemeyen Kocaelispor'un golü de gelince Beşiktaş'ta ister istemez tedirginlik baş gösterdi. Halbuki iki takım arasındaki çok büyük kalite farkı oyunu buraya taşımamalıydı.

Beşiktaş, hala mutlak favori olduğu maçta dahi rakibine doksan dakika genelinde hükmünü kabul ettiremiyor. Zamanla bunun da olacağını düşünüyorum. Üst üste gelen iki galibiyet değerli. Ancak hafta sonu Galatasaray derbisi var. Bu serinin moral açısından sürmesi için en azından bir beraberlik şart. Galibiyet olsa tabii ki tadından yenmez ancak şu anki görüntü de bu kolay değil.



Hala bazı oyuncular performans anlamında geride. Orkun'da toparlanma var bu sevindirici. Ndidi-Orkun ikilisi kazanç olacak gibi. Rafa dün de golünü attı istekli ama sürekliliği sağlayamadı. . Dün baş gösteren bir sıkıntı da Gökhan'ın koruduğu sağ bölge idi. Rakip Tayfur ile buradan çok sık geldi. Gökhan'ın derbi de böyle oynama kredisi yok. Yoksa iyi olan bir Barış, Beşiktaş için sıkıntı olur. Beşiktaş iki maçta 6 puan ile derin bir nefes aldı. Şimdi gözler derbide.

Tekrar söylüyorum bu oyun o maça yetmez! Ancak farklı olacağını da düşünüyorum.