T.C. TORBALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/300,301,302,303,304,305,306,307

308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319

320,321,322,323,324,325,326,327,328,329 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili tarafından aşağıda isim ve soy ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili dasvasında; aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazla ilgili olarak kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 güniçinde;

a-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,

b-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,

c-)Bu tür davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine yönetileceği,d-)Ön inceleme duruşmasının 11/11/2025 günü, 2025/300 Esas 11:50, 2025/301 Esas 11:55, 2025/302 Esas 12:00, 2025/303 Esas 13:00, 2025/304 Esas 10:55, 2025/305 Esas 11:00, 2025/306 Esas 11:05, 2025/307 Esas 10:30, 2025/308 Esas 10:35, 2025/309 Esas 11:40, 2025/310 Esas 13:05, 2025/311 Esas 13:10, 2025/312 Esas 13:15, 2025/313 Esas 13:20, 2025/314 Esas 11:10, 2025/315 Esas 11:15, 2025/316 Esas 11:20, 2025/317 Esas 10:25, 2025/318 Esas 10:20, 2025/319 Esas 10:15, 2025/320 Esas 10:00, 2025/321 Esas 11:00, 2025/322 Esas 11:45, 2025/323 Esas 11:40, 2025/324 Esas 11:35, 2025/325 Esas 11:30, 2025/326 Esas 11:25, 2025/327 Esas 10:40, 2025/328 Esas 10:45, 2025/329 Esas 10:50'den itibaren Torbalı 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, e-)Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı hususu İLAN olunur. DOSYA NO : DAVALI:

2025/300 ESAS Fatma ATLI

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mah, 0 ada 3262 parsel, Kamulaştırma :706,01 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/301 ESAS Mustafa Çetin Gönülal

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mah, 0 ada 3034 parsel, Kamulaştırma: 87,61 m² mülkiyet, 1610,54 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/302 ESAS Yusuf Kenan Koldaş

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Kuşçuburun Mah, 0 ada 716 parsel, Kamulaştırma: 20,50 m² mülkiyet, 1892,51 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/303 ESAS Kazım Varlık

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Kuşçuburun Mah, 0 ada 718 parsel, Kamulaştırma: 20,50 m² mülkiyet, 1317,31 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/304 ESAS Mustafa Solemir

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mah, 63 ada 2 parsel, Kamulaştırma: 49,48 m² mülkiyet, 5686,13 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/305 ESAS Medet Koruğ

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mah, 62 ada 1 parsel, Kamulaştırma: 379,56 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/306 ESAS Durmuş Şoleum

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mah, 62 ada 21 parsel, Kamulaştırma: 42,36 m² mülkiyet, 3000,09 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/307 ESAS Cemile Ersu

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mah, 61 ada 2 parsel, Kamulaştırma: 32,68 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALILAR:

2025/308 ESAS Nihat Sucu, Demir Ali Sucu, İbrahim Sucu, Feyzi Karaman, Elif Mert, Murat Sucu, Mehmet Sucu

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mah, 60 ada 2 parsel, Kamulaştırma: 23,27 m² mülkiyet, 4485,89 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/309 ESAS Ege Plantek Çiçekçilik LTD ŞTİ

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mah, 58 ada 44 parsel, Kamulaştırma: 72,84 m² mülkiyet, 1138,45 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALILAR:

2025/310 ESAS Zafer Çetinel, Sedat Çetinel

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mah, 58 ada 42 parsel, Kamulaştırma: 1635,73 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALILAR:

2025/311 ESAS Özlem Ayık, Mine Bahar

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mah, 58 ada 26 parsel, Kamulaştırma: 21,86 m² mülkiyet, 2933,61 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/312 ESAS Çiğdem Çetinel

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mah, 57 ada 3 parsel, Kamulaştırma: 1591,47 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/313 ESAS Keziban Erbudak

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 314 parsel, Kamulaştırma: 464,43 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/314 ESAS Hüseyin Erbudak, Keziban Erbudak, Rabiye Şoleum, Müslime Şoleum

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 316 parsel, Kamulaştırma: 669,02 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/315 ESAS Yaşar Şoleum, Bülent Kızıl, Ali Kızıl, Kadir Kızıl

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 331 parsel, Kamulaştırma: 45,13 m² mülkiyet, 2841,32 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/316 ESAS Yaşar Şoleum

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 330 parsel, Kamulaştırma: 1142,50 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/317 ESAS Durmuş Şoleum

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 341 parsel, Kamulaştırma: 869,25 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/318 ESAS Yılmaz Bekmezci

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 351 parsel, Kamulaştırma: 23,27 m² mülkiyet, 422,40 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/319 ESAS Adnan Yılmaz

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 355 parsel, Kamulaştırma: 1209,31 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALILAR:

2025/320 ESAS İsmail Tekin, Şahin Şirin, Tekin Demir, Osman Kırdağ, Ceylan Güler, Neşe İba, Berşan İba, Mehmet İba, Özlem İba, Asiye İba, Uğur Berzan İba

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 886 parsel, Kamulaştırma: 1209,31 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALILAR:

2025/321 ESAS Ali Deveci, Ercan Deveci, Fuat Deveci, Gülşen Ener, Halil Deveci, Suat Deveci, Cavit Enekoğlu, Fethiye Enekoğlu, Habip Özbek, Halittin Ekenoğlu, Hamza Arıkan, Hidayet Şahin, Leyla Nergiz, Hüseyin Ekenoğlu, İbrahim Gümüştaş, Mehmet Ekenoğlu, Nesrin Akkeçili, Sayit Ekenoğlu, Tezcan Deveci, Tuncay Özbek, Vahide Çatkaya,

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 404 parsel, Kamulaştırma: 1297,04 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/322 ESAS Ferdi Özbek

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 1028 parsel, Kamulaştırma: 8,90 m² mülkiyet, 336,80 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALILAR:

2025/323 ESAS Kamil Suhan, Kenan Suhan, Mehmet Suhan, Müslime Suhan, Nursen Şen

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 411 parsel, Kamulaştırma: 19,18 m² mülkiyet, 1109,43 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALILAR:

2025/324 ESAS Aydın İnan, Orhan İnan

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 438 parsel, Kamulaştırma: 2212,13 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALILAR:

2025/325 ESAS İbrahim Arıcı, Murat Taşkın, Münevver Coşkun, Sema Gürbüz

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 443 parsel, Kamulaştırma: 37,70 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/326 ESAS Osman Özparıltı

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 450 parsel, Kamulaştırma: 1211,07 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALILAR:

2025/327 ESAS Ahmet Suhan, Makbule Aktuz

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 504 parsel, Kamulaştırma: 721,57 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALILAR:

2025/328 ESAS Fuat Deveci, Halil Deveci

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 500 parsel, Kamulaştırma: 465,93 m² daimi irtifak DOSYA NO : DAVALI:

2025/329 ESAS Fuat Deveci

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Özbey Mah, 0 ada 1121 parsel, Kamulaştırma: 56,40 m² mülkiyet, 737,22 m² daimi irtifak

