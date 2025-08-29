Kartal Yiğit

Beşiktaş bunu da yaşattı ya bizlere valla bravo…. Ne diyelim… St. Patricks'ten bile gol yiyip pozisyonlar veren bu takım İsviçre Alpleri'nde sürekli tatil havasında olan Lausanne gibi bir ekip karşısında aciz duruma düşüp, Konferans Ligi'ne bile katılamaması inanılır gibi değil. Tek kelime ile yazıklar olsun.

Ortaya yürek koyarsın, iyi oynarsın elenirsin o zaman anlarız. Ancak böylesine bir takıma karşı ne oyun var ne de skor. Adamların kalitesi ortada zaten. Peki ne yaptılar? Sadece iyi olan fizik güçlerini kullanıp oyunun başından beri ilerde iyi basarak Beşiktaş'ı çıkartmamaya çalıştılar.

Uzun toplarla da aksayan savunma arasına da hızlı daldılar. Golü de böyle buldular. Sen ne yaptın? Sanki kenar beklerin çok muazzam da üçlü oynadın. Abraham'ın kafasına doğru dürüst orta yapamadın. Olanları da Abraham acemice harcadı, o da ayrı mesele. Sağ kanatta Rashica sakat.

Bonservisinin yarısına 5.5 milyon dolar verilen Arroyo disiplinsizlikten kadro dışı. Böyle bir rakip önünde görmeyeceksek hemen geri gönderin!

Bir çift söz de Udokhai'ye… Zaten hem sen hem de takımın kötü.

Gidiyorsun taç çizgisi kenarında kırmızı kart görüyorsun. Böyle ciddiyetsizlik olmaz. Bu takımın işi çok zor. Hadi bir iki kişi olmuyor dersin herkes mi kötü olur? Ne Orkun var ne Silva ne de Ndidi. Daha erken belki ama maliyeti dudak uçuklatan Orkun da bu sistem içerisinde varlık gösteremez. Hala güçsüz, inanılmaz top kayıplarıyla oynadı. Soljskaer'in kenardan katkısı olmadı. Bu da hocanın sonunu hazırladı ve beklenen ayrılık gerçekleşti. Orkun'un yerine bir sol kenar alınması daha acil olmalıydı.

Ne diyelim Allah bu sezon da Beşiktaşlılara sabır versin! Umarım bundan sonra yeni hocayla Kartal yeniden ayağa kalkar.