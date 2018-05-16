Evi almak mı? Kiralamak mı?
Elde ettiğiniz faiz geliri ile kiranızı ödeyebilirsiniz. Kira artışını dikkate almadan, 120 ay boyunda 5.242 TL kira ödediğimizi varsayalım. 120 ay sonunda toplam ödediğimiz tutar 629 bin TL yapıyor. Mevduat olarak değerlendirdiğimiz 500 bin TL ile 120 ay sonunda bugün alabileceğimiz evi alamadığımızı da düşünürsek eldeki biriminiz zamanla değer kaybedecek.
KAMPANYA FIRSATI
Ev alıp almama kararını, geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası öncülüğünde başlayan konut kredi faizlerinin yüzde 0.98'e çekilmesini de ele alarak vermekte yarar var. HalkBank, VakıfBank ve özel bankalarda Ziraat Bankası'nı takip ederek faizlerini indirmeye karar verdi. Öte yandan gayrimenkul sektörünün önemli çatı kuruluşları olan GYODER , İN DER ve KONUTDER , konut fiyatlarını yüzde 20 düşürdüklerini açıkladı.
Bu derneğe üye inşaat firmaları belirledikleri konut projelerinde 14 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında hem peşin hem de kredili alımlarda yüzde 20 indirim yapacak. Konut sahibi olmak isteyenler iki avantaj elde etmiş olacak. Birincisi 500 bin TL olan konutu yüzde 20 indirimle 400 bin TL'ye alabilecek. İkinci olarak ortalama yüzde 1.20 olan 120 ay vadeli konut kredi faizlerinin yüzde 0.98'e çekilmesi ile ödenecek faizde büyük avantaj elde edilmiş olacak.
FAİZ AVANTAJI
Bunu örnekle şöyle açıklayabiliriz.
Faiz ve indirim kampanyası öncesinde 500 bin TL olan konut alımında ortalama yüzde 1.20 faiz oranıyla kullanılan 300 bin TL kredide, 120 ayda toplam 267 bin 649 TL faiz ortaya çıkıyordu. Konut fiyatlarında yüzde 20 indirimle aynı evi 400 bin TL'ye alırken, yüzde 0.98'den 120 ay vadeli kullandığınız kredi için ödemeniz gereken toplam faiz 211 bin 513 TL'ye geriliyor. Ev almak isteyenlerin toplam kazancı böylece 156 bin 136 TL'yi buluyor.
- Haberler
- Yazarlar
- Kadir Tuna
- Evi almak mı? Kiralamak mı?
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