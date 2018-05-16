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    Kadir Tuna Kadir Tuna
    • 16 Mayıs 2018, Çarşamba

    Evi almak mı? Kiralamak mı?

    Herkesin en büyük hayali uzun yıllar oturabileceği bir konut sahibi olmaktır. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde konut metrekare fiyatları 2500-3500 TL arasında değişirken, büyük şehirlerde bu fiyatlar ortalama 4500-5500 TL'ye kadar çıkıyor. Bu hesaba göre İstanbul'da 100 metrekare ev almaya karar verdiğinizde ortalama 500 bin TL ödemeniz gerekiyor. Ev almak isteyenlerin en fazla sorduğu soru ise, "Bu parayı biriktirerek mi, yoksa bir kısmını biriktirip kalan kısmını kredi çekerek mi evi almak daha doğru karar?" Son dönemde gerek kredi gerekse mevduat faizlerinin yüksek seyriyle başka bir soru da sorulmaya başlandı; "Ev almak yerine parayı mevduata yatırıp, mevduattan elde edilen gelir ile kirada oturmak mı? Örneğin 500 bin TL nakdinizi 32 gün vadeli, yüzde 14 faizden hesaba yatırsanız 5.242 TL faiz geliri elde edersiniz.
    Elde ettiğiniz faiz geliri ile kiranızı ödeyebilirsiniz. Kira artışını dikkate almadan, 120 ay boyunda 5.242 TL kira ödediğimizi varsayalım. 120 ay sonunda toplam ödediğimiz tutar 629 bin TL yapıyor. Mevduat olarak değerlendirdiğimiz 500 bin TL ile 120 ay sonunda bugün alabileceğimiz evi alamadığımızı da düşünürsek eldeki biriminiz zamanla değer kaybedecek.

    KAMPANYA FIRSATI
    Ev alıp almama kararını, geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası öncülüğünde başlayan konut kredi faizlerinin yüzde 0.98'e çekilmesini de ele alarak vermekte yarar var. HalkBank, VakıfBank ve özel bankalarda Ziraat Bankası'nı takip ederek faizlerini indirmeye karar verdi. Öte yandan gayrimenkul sektörünün önemli çatı kuruluşları olan GYODER , İN DER ve KONUTDER , konut fiyatlarını yüzde 20 düşürdüklerini açıkladı.
    Bu derneğe üye inşaat firmaları belirledikleri konut projelerinde 14 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında hem peşin hem de kredili alımlarda yüzde 20 indirim yapacak. Konut sahibi olmak isteyenler iki avantaj elde etmiş olacak. Birincisi 500 bin TL olan konutu yüzde 20 indirimle 400 bin TL'ye alabilecek. İkinci olarak ortalama yüzde 1.20 olan 120 ay vadeli konut kredi faizlerinin yüzde 0.98'e çekilmesi ile ödenecek faizde büyük avantaj elde edilmiş olacak.

    FAİZ AVANTAJI
    Bunu örnekle şöyle açıklayabiliriz.
    Faiz ve indirim kampanyası öncesinde 500 bin TL olan konut alımında ortalama yüzde 1.20 faiz oranıyla kullanılan 300 bin TL kredide, 120 ayda toplam 267 bin 649 TL faiz ortaya çıkıyordu. Konut fiyatlarında yüzde 20 indirimle aynı evi 400 bin TL'ye alırken, yüzde 0.98'den 120 ay vadeli kullandığınız kredi için ödemeniz gereken toplam faiz 211 bin 513 TL'ye geriliyor. Ev almak isteyenlerin toplam kazancı böylece 156 bin 136 TL'yi buluyor.
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