Yol Durumu
    Kadir Tuna Kadir Tuna
    • 05 Ağustos 2018, Pazar

    Alışverişte yeni dönem

    BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hane halkının borçluluğunu daha iyi yönetebilmesi ve finansal istikrarın güçlendirilmesi sürecinin desteklenmesi kapsamında kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslaklar yayımladı.
    Düzenleme kapsamında tüketici kredilerinin vadesine ve kredi kartlarında taksitlendirmeye sınırlandırmalar getirildi.
    Taslakta bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesine 36 ay, kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı getirildi. Taslağın ayrıntılarını incelediğimizde, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı aşamayacak. Tüketicilere kullandırılan krediler, gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler düzenleme dışında tutuldu.

    ALTINA TAKSİT YOK
    Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.
    Bu süre; elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay olacak.
    Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanmayacak. Yeni düzenlemeye göre tatil harcamaları, uçak biletlerinde taksitlendirme 12 aydan 6 aya düşmüş oldu.
    Taslakta yer alan başka bir düzenleme ise kurumsal kredi kartlarında yapıldı. Buna göre, kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek.
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