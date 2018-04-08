Yastık altına kazanç fırsatı
Altına Dayalı Kira Sertifikası, yurtiçi piyasada ihraç edilen diğer Kira Sertifikalarında olduğu gibi gayrimenkul alım satımına ve söz konusu gayrimenkulün kiralanmasına dayalı bir yatırım aracıdır. Altın Tahvilleri ise, diğer Devlet Tahvillerinde olduğu gibi yatırımcısına, satın aldığı Tahvil karşılığında altın fiyatına endeksli Türk Lirası cinsi faiz geliri sağlayan bir yatırım aracıdır. Her iki yatırım aracını alacak yatırımcılar, yastık altında duran altınlarını kayıp çalınma riski olmadan, devlet güvencesinde yatırıma dönüştürme imkanına sahip olurlar. Bu yatırım araçlarından sadece bireysel yatırımcılar (gerçek kişiler) yararlanabilir. Kurumsal yatırımcılar (tüzel kişiler) söz konusu Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasına yatırım yapamıyor.
AVANTAJLARI VAR
Önümüzdeki günlerde her iki yatırım aracının ihracında 4. Etap gerçekleştirilecek. Yatırımcılar hurda altınlarını, örneğin 22 ve 24 ayar altınlar ile yatırım yapabiliyor.
Üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ve ayrıca Reşat Altınlar kabul edilmiyor.
Kabul edilebilecek özelliklere sahip altınlar için herhangi bir alt limit veya üst limit tutarı bulunmamaktadır.
Altınlar hiçbir bir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında birebir olarak kabul edilecektir.
Bu aşamada yatırımcılar herhangi bir kayba uğramayacaktır.
Hesaba yatırılan altın karşılığında herhangi bir komisyon vb. kesinti yapılmayacaktır. Örneğin altınlar saflığı oranında birebir olarak kabul edildiğinden eski tarihli ve yeni tarihli altınlar arasında bir fark bulunmamaktadır. Fiziki altınlardaki saflık belirlenirken sadece teslim alınan 22 ve 24 ayar altının (takının) içindeki altın miktarı göz önünde bulundurulacaktır.
Söz konusu altınların değeri tespit edilirken işçilik bedeli göz önünde bulundurulmayacaktır. Vade sonunda yatırım hesaplarında bulunan Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası adedine karşılık gelen gram altın tutarının(anapara tutarının) ödenmesi aşamasında yatırımcıların tercih edebileceği üç ayrı seçeneği bulunmaktadır:
1) Anapara bedelleri, vade tarihinde yatırımcıların "vadesiz altın mevduat hesaplarına" hesaben gram altın olarak ödenecektir.
2) "Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını" olarak vade tarihinden sonra yatırımcı tarafından fiziken geri alınabilecektir.
3) Hazine Müsteşarlığı tarafından mevcut senetlerin vade sonu tarihi ile aynı tarihe denk gelecek şekilde yeni ihraç edilebilecek Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasına tekrardan yatırılabilecektir.
- Haberler
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- Kadir Tuna
- Yastık altına kazanç fırsatı
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