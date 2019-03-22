PKK/HDP yıktı devlet yaptı! HDP'nin kayyum raporunu rakamlar yalandı

Terör örgütü PKK'ya lojistik ve insan kaynağı temin eden HDP'li 94 belediyede görevlendirilen kayyumlar hizmette destan yazdı. 3 yılda bölgeye 7,5 milyar liralık yatırım yapıldı. Yüzme havuzları, klimalı otobüs durakları ve 24 saat içme suyu başta olmak üzere sayısız hizmete kavuşan bölgede sosyal hayat canlandı. Otellerin doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. Kayyum belediyelerinin başarılarından rahatsız olan HDP ise sözde "Kayyum Raporu" yayınlayarak görevlendirilen belediye başkan vekillerini PKK'ya hedef gösterdi. Başkan vekillerinin düzenlediği sosyal etkinliklerde çocuklara hamsi ikram edilmesini "asimilasyon" olarak değerlendiren HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'ye en büyük tepkiyi bölge halkı gösterdi. İçişleri Bakanlığı ise "Belediyelerdeki Kayyum Sistemi ve Mevcut Durum Raporu" ile HDP'lilerin iddialarını çürüttü.

TERÖR DURDU

Raporda bölücü terör örgütü PKK ile iltisaklı, 94 belediye başkanının yerlerine atanan belediye başkan vekillerinin görev başlaması ile birlikte yaşanan çarpıcı değişim şöyle anlatıldı: "Suyu akmayan il, ilçe, belde kalmadı. Çöp dağları ortadan kaldırıldı, yüksek kaliteli asfalt ve parke yollar, çocuk parkları, taziye evleri, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları, gençlik ve aile merkezleri, kadın kültür merkezleri, semt spor sahaları, otopark, otogarlar, konferans salonları, kütüphaneler, yurtlar gibi pek çok hizmet ve imkan bölge halkının kullanımına sunuldu. Terör örgütüne belediyeler üzerinden aktarılan finansal kaynaklar ve insan kaynağı engellendi. PKK/KCK terör örgütü bölgedeki etkinliği ve eylemliliğini kaybetti. Terör örgütüne katılım oranı son 30 yılın en düşük seviyesini indi, ülke genelindeki terörist sayısı 700'lü rakamlara geriledi. Ortaya çıkan bu durum terör örgütünü destekleyen belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmalarının ne denli haklı olduğunu ortaya koydu.

ESNAF RAHATLADI

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yıllardır terör örgütüne aktardıkları kaynaklar nedeniyle bölge esnafına ödemedikleri 691 milyon liralık borç, mağdur edilen bölge esnafına ödendi. Bu süreç sonunda Tunceli su sporları merkezi, Mardin ve Diyarbakır turizm, Van yabancı turist destinasyonu haline geldi. Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla il, ilçe ve beldelerde ekonomik yatırımlar arttı, bölge halkı için ciddi istihdam olanakları ortaya çıktı.

YATIRIM HAMLESİ

-Kayyum atanan 94 belediyede toplam 7,5 milyar liralık yatırım ve hizmet yapıldı.

-9 bin 903 kilometre asfalt yol, 18 bin kilometre stabilize yol hizmete girdi.

- 5 bin 375 kilometre içme suyu hattı, 29 adet içme suyu arıtma tesisi, 23 adet atık su arıtma tesisi inşa edildi.

- 4 bin kilometre kanalizasyon şebekesi hizmete alınarak bölgenin yıllardır çözülemeyen kanalizasyon sorunu ortadan kaldırıldı.

- 2 bin 644 park, aile çay bahçesi, çocuk parkı, 2 bin 530 taziye evi yapıldı.

- 172 kadın kültür merkezi, 128 kütüphane, 73 gençlik merkezi kuruldu.

KUTU 2: KAYYUMLAR HANGİ İLDE , NE YAPTI?

DİYARBAKIR: 1 milyar 207 milyon 910 bin liralık yatırım yapıldı. Belediyeye ait 38 milyon lira borç ödendi. 116 adet cadde ve bulvar düzenlendi, 500 dönüm araziye yeni parklar inşa edildi, 300 dönümlük peyzaj çalışması gerçekleştirildi. 380 kırsal mahalleye ilk kez toplu ulaşım sağlandı. 50 adet spor tesisi inşa edildi, 10 bin kişiye spor kursu ve yaz kampı imkanı sağlandı. Otogar Güneş Enerji Santrali hizmete alındı.

MARDİN: 1milyar 194 milyon liralık yatırım yapıldı. Belediyeye ait 245 milyon 700 lira borç ödendi. 100 bin adet canlı bitki kullanılarak şehir estetiğine katı sağlayacak dikey bahçe kuruldu. Bilgi, kültür ve tanıtım merkezi açıldı. MARMEK Meslek Edindirme Kursu faaliyete geçirildi.250 adet park ve oyun alanı, 6 adet akıllı otobüs durağı yapıldı. 7 adet yeni spor sahası "Mahallemize Havuz Geldi" projesi kapsamında 22 adet yüzme havuzu yapıldı. Amfi tiyatro, konservatuar ile bölgenin en büyük gençlik merkezi açıldı. Kültür Meydanı Projesi hayata geçirildi.

VAN: 712 milyon 291 milyon liralık yatırım yapıldı. 1 milyar 60 milyon liralık borç ödendi. 930 kilometre asfalt yol yapıldı, sürekli eğitim merkezleri ile meslek edindirme kursları açıldı. Akdamar Adası'nda yönelik tatlı su projesi hayata geçirildi. Yeşil alan çalışmaları ve atık su arıtma tesisleri hayata geçirildi.

AĞRI: 134 milyon 600 bin liralık yatırım yapıldı, toplamda 26 milyon 631 bin liralık borç ödendi. "Ağrı Evi Projesi" hayata geçirildi. 21 adet çocuk oyun parkı yapıldı, 48 bin 238 öğrenciye eğitim verildi. Cumhuriyet Caddesi yenilendi, kente yeni bir bulvar kazandırıldı. Ağrı Millet Parkı hizmete açıldı.

BATMAN: 153 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. 245 milyon 500 bin liralık borç ödemesi gerçekleştirildi. Bilgi evleri ve semt pazarı hizmete açıldı, yaşlı ve engelliler için mezarlık ziyaret aracı imkanı sağlandı. 7 bin 642 çocuğa spor eğitimi verildi. Semt spor sahaları hizmete açıldı.

HAKKARİ: 165 milyon 900 bin liralık yatırım gerçekleşti, toplamda 55 milyon 745 lira borç ödendi. 2 bin 400 metre bisiklet yolu yapıldı. 12 adet şehir parkı ve 17 çocuk parkı inşa edildi. Günde 3 saat içme suyu alabilen şehre 24 saat içme suyu verilmeye başlandı. 18 kilometre şehir içi yağmur suyu ve drenaj hattı yapıldı, 203 kilometre doğalgaz hattı döşendi.

TUNCELİ: 326 milyon liralık yatırım yapıldı. 106 milyon lira borç ödendi. 43 adet çocuk parkı ve aile çay bahçesi, 2 adet kadın kültür merkezi, 9 adet spor merkezi, 590 dönümlük güneş enerjisi tarlası yapıldı.

ŞIRNAK: 776 milyon liralık yatırım yapıldı. 84 milyon liralık borç ödendi. 390 kilometre asfalt yol yapıldı. 7 kadın kültür merkezi, 2 gençlik merkezi açıldı. 49 aile ve çocuk parkı, 1 otopark, 1 otogar, 1 sebze-meyve hali, 2 mezbaha, 1 hayvan pazarı hizmete sunuldu. 3 kent meydanı projesi hayata geçirildi.

SİİRT: 170 milyon liralık yatırım yapıldı. 66 milyon lira borç ödendi. 52 adet çocuk parkı ve aile çay bahçesi, 133 adet sosyal etkinlik, 14 taziye evi, 10 kilometre dekoratif aydınlatma, 1 ambalaj toplama ve ayrıştırma tesisi yapıldı.



