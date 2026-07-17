Aydın'da 2 bin yıllık olimpik yüzme havuzu bulundu

Çekilmez, "Kazılarda 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde soğuk su yüzme havuzunu ortaya çıkardık. Antik Çağ'da bu soğuk su yüzme havuzları özellikle hamam komplekslerinin orta kısmında kullanılıyor. Tralleis'teki örnek yaklaşık 300 kişilik bir yüzme havuzu" dedi. Çekilmez, hamam-gymnasium kompleksinin o tarihlerde bir günde 3-5 bin kişinin kullandığına dikkat çekti.

TEMİZLEME SİSTEMİ VAR



Çekilmez, havuzda kaynak suyunun kullanıldığını belirterek, "Yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda bir su sistemi var. Kentin kuzeyindeki dağlardan buraya ulaşıyordu. Suyun hızlı boşaltılmasıyla ilgili kanalizasyon sistemine de rastladık. Yani hızlı bir şekilde dolduruluyor ve kirlendiği zaman tekrar boşaltılıp temizleniyordu" diye konuştu.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam