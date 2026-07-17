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Aydın'da 2 bin yıllık olimpik yüzme havuzu bulundu

Aydın’daki 2 bin yıllık geçmişe sahip Tralleis Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, dönemin “olimpik” havuzlarından biri olarak değerlendirilen yüzme havuzu gün yüzüne çıktı.

Kaynak Gazete
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Aydın'da 2 bin yıllık olimpik yüzme havuzu bulundu

Aydın Efeler ilçesinde şehir merkezine 3 kilometre mesafede yer alan antik kentteki kazılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülüyor. Prof. Çekilmez, kazılarda önemli bir tarihi eserin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ÇekilmezAydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez

Çekilmez, "Kazılarda 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde soğuk su yüzme havuzunu ortaya çıkardık. Antik Çağ'da bu soğuk su yüzme havuzları özellikle hamam komplekslerinin orta kısmında kullanılıyor. Tralleis'teki örnek yaklaşık 300 kişilik bir yüzme havuzu" dedi. Çekilmez, hamam-gymnasium kompleksinin o tarihlerde bir günde 3-5 bin kişinin kullandığına dikkat çekti.

Prof. Çekilmez, zeytin ağaçlarının arasından yükselen antik kentteki kazılara, 40 bin metrekarelik alanda devam ediyor.

Aydın'da 2 bin yıllık olimpik yüzme havuzu bulundu-3

TEMİZLEME SİSTEMİ VAR

Aydın'da 2 bin yıllık olimpik yüzme havuzu bulundu-4 Çekilmez, havuzda kaynak suyunun kullanıldığını belirterek, "Yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda bir su sistemi var. Kentin kuzeyindeki dağlardan buraya ulaşıyordu. Suyun hızlı boşaltılmasıyla ilgili kanalizasyon sistemine de rastladık. Yani hızlı bir şekilde dolduruluyor ve kirlendiği zaman tekrar boşaltılıp temizleniyordu" diye konuştu.

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