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Botsvana'da 1305 karatlık dev elmas bulundu

Maden işletmecisi, “Karowe’den şimdiye kadar çıkarılan bin karatın üzerindeki 10. elmas” olan bu keşfin, bölgenin olağanüstü potansiyelini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Kaynak Gazete
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Botsvana'da 1305 karatlık dev elmas bulundu
Afrika kıtasının güneyindeki Botsvana'da faaliyet gösteren Karowe Madeni'nde 1305 karatlık bir elmas bulundu. Maden işletmecisi, söz konusu taşın "Karowe'den şimdiye kadar çıkarılan bin karatın üzerindeki 10. elmas" olduğunu bildirdi. Elmasın, açık ocak işletmeciliği sırasında çıkarılan taze malzeme ile geçmişte stoklanan cevherin birlikte işlenmesi esnasında tespit edildiğini belirtti. Bu karmaşık süreç nedeniyle değerli taşın kesin kaynağının henüz belirlenemediğini ifade etti
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