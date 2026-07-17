Botsvana'da 1305 karatlık dev elmas bulundu

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri Tüm Manşetler

kıtasının güneyindeki Botsvana'da faaliyet gösteren Karowe Madeni'nde 1305 karatlık bir elmas bulundu. Maden işletmecisi, söz konusu taşın "Karowe'den şimdiye kadar çıkarılan bin karatın üzerindeki 10. elmas" olduğunu bildirdi. Elmasın, açık ocak işletmeciliği sırasında çıkarılan taze malzeme ile geçmişte stoklanan cevherin birlikte işlenmesi esnasında tespit edildiğini belirtti. Bu karmaşık süreç nedeniyle değerli taşın kesin kaynağının henüz belirlenemediğini ifade etti