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Şırnak'ta masal gibi düğün: Çifte 6 milyon liralık takı takıldı

İki gün iki gece süren düğünde, çifte 6 milyon liralık takı takıldı...

Kaynak Gazete
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Şırnak'ta masal gibi düğün: Çifte 6 milyon liralık takı takıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Sipan Öter ile Rojin Ercan'ın düğünü, görkemli görüntülere sahne oldu. İki gün iki gece süren törende davetliler genç çifte adeta servet değerinde takı taktı.

Şırnak'ta masal gibi düğün: Çifte 6 milyon liralık takı takıldı-2

Gelinin takıları 3 milyon lira, damada takılan nakit para ise 3 milyon lira olarak açıklandı. 35 koyunun kesildiği düğüne çevre köylerden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Davetliler, halaylarla genç çiftin mutluluğunu paylaştı.

Şırnak'ta masal gibi düğün: Çifte 6 milyon liralık takı takıldı-3

Gelin Rojin Ercan, düğün organizasyonu için teşekkür ederek duygularını dile getirdi. Ercan, "Her şey çok güzel organize edilmiş. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim. Önemli olan altın değil, mutluluğumuz" dedi.

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