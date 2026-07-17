Şırnak'ta masal gibi düğün: Çifte 6 milyon liralık takı takıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Sipan Öter ile Rojin Ercan'ın düğünü, görkemli görüntülere sahne oldu. İki gün iki gece süren törende davetliler genç çifte adeta servet değerinde takı taktı.

Gelinin takıları 3 milyon lira, damada takılan nakit para ise 3 milyon lira olarak açıklandı. 35 koyunun kesildiği düğüne çevre köylerden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Davetliler, halaylarla genç çiftin mutluluğunu paylaştı.