Abdulhalik Çimen'in 'Bir daha asla' kitabı yayımlandı

Türkiye'nin yakın tarihi, yalnızca seçimler, hükümetler ve siyasi tartışmalarla değil; darbeler, muhtıralar, vesayet girişimleri ve milli iradeye yönelik müdahalelerle de şekillendi. A Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen imzalı "Bir Daha Asla" adlı kitap, darbelerle mücadeleyi tarihsel perspektifle ele alıyor. Cumhuriyet mitinglerinden 27 Nisan e-Muhtırası'na, AK Parti'ye açılan kapatma davasından Davos krizine, 7 Şubat MİT kumpasından Gezi olaylarına, 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminden 15 Temmuz darbe girişimine uzanan süreç tarihsel bütünlük içinde değerlendiriliyor.

HEDEF ALINDI

Abdulhalik Çimen, yaşanan olayları birbirinden bağımsız gelişmeler olarak ele almak yerine, millet iradesini hedef alan müdahalelerin farklı dönemlerde ortaya çıkan yansımaları olarak inceliyor.