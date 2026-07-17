Abdulhalik Çimen'in 'Bir daha asla' kitabı yayımlandı
Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen imzalı “Bir Daha Asla” adlı kitap raflardaki yerini aldı. Eser, 27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a uzanan darbeler ve vesayet girişimlerine farklı bir bakış açısı getiriyor...
Türkiye'nin yakın tarihi, yalnızca seçimler, hükümetler ve siyasi tartışmalarla değil; darbeler, muhtıralar, vesayet girişimleri ve milli iradeye yönelik müdahalelerle de şekillendi. A Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen imzalı "Bir Daha Asla" adlı kitap, darbelerle mücadeleyi tarihsel perspektifle ele alıyor. Cumhuriyet mitinglerinden 27 Nisan e-Muhtırası'na, AK Parti'ye açılan kapatma davasından Davos krizine, 7 Şubat MİT kumpasından Gezi olaylarına, 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminden 15 Temmuz darbe girişimine uzanan süreç tarihsel bütünlük içinde değerlendiriliyor.
HEDEF ALINDI
Abdulhalik Çimen, yaşanan olayları birbirinden bağımsız gelişmeler olarak ele almak yerine, millet iradesini hedef alan müdahalelerin farklı dönemlerde ortaya çıkan yansımaları olarak inceliyor.
15 TEMMUZ GECESİ
Gazetecilik mesleğinde edindiği uzun yıllara dayanan saha tecrübesini tarih bilinciyle harmanlayan Çimen, yalnızca olayların kronolojik sıralamasını aktarmakla yetinmiyor; sürecin arka planını, neden-sonuç ilişkilerini ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesini de okuyucuya aktarıyor. Kitabın en dikkat çekici bölümlerinden birini ise 15 Temmuz 2016 gecesine ilişkin birinci elden tanıklıklar oluşturuyor. Abdulhalik Çimen, okuru yalnızca darbe girişiminin yaşandığı meydanlara değil, aynı zamanda darbecilere karşı mücadelenin sürdürüldüğü yayın merkezlerine de götürüyor.
KRİTİK ROL
Eserde, Başkan Erdoğan'ın A Haber ekranlarından millete yaptığı tarihi çağrı, darbecilerin tüm baskılarına rağmen kesintisiz sürdürülen yayınlar, sahada görev yapan muhabirlerin fedakârlıkları kamuoyuna ulaştırılması için verilen mücadele anlatılıyor. "Bir Daha Asla", medya kuruluşlarının 15 Temmuz gecesinde darbecilerin psikolojik üstünlük kurma girişimlerine karşı üstlendiği kritik rolü de gözler önüne seriyor.