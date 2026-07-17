Türk hava sahasında 14 saniyede bir uçak geçişi yapıldı

Türk hava sahasında bu yılın 6 aylık döneminde 237 bin 919'u transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 113 bin 986 uçuş gerçekleşti, ülke semalarından her 14 saniyede bir uçak geçiş yaptı. DHMİ verilerine göre, Türkiye'nin hava ulaşımı alanında anlaşma yaptığı ülke sayısı 175'e ulaştı. 2002'den bugüne dış hatlarda uçuş yapılan ülke sayısı 50'den 175'e, ulaşılan nokta sayısı ise 60'tan 356'ya yükseldi.

İç ve dış hatlarda 2002 yılında 34.5 milyon olan yolcu sayısı, 2026'nın ilk 6 aylık döneminde 112 milyon seviyesine yaklaştı. İç hat uçak trafiği bu yılın ocak-haziran döneminde 471 bin 870, dış hat uçak trafiği de 404 bin 197 olarak gerçekleşti. Türk hava sahasında söz konusu dönemde gerçekleşen uçuş sayısı ise 237 bin 919'u transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 113 bin 986'yı buldu.