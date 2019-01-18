Aziz Kocaoğlu'ndan CHP'ye DSP resti

CHP'de patlayan İzmir kavgasının altından 1 Nisan hesabı çıktı. Olağanüstü kurultay toplanması için Muharrem İnce'ye verdiği destek nedeniyle gözden düşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, genel merkeze "Tunç Soyer ya da Tuncay Özkan'ı aday yaparsanız ben de DSP'den ya da bağımsız olarak seçime girerim" resti çekti. İnce ile birlikte hareket eden Kocaoğlu'nun bu hamlesi CHP'yi karıştırdı. Salı günü toplanan Parti Meclisi'nde (PM) Tunç Soyer'i aday ilan etmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu geri adım attı. İnce ve Kocaoğlu'nun seçimden sonra Kılıçdaroğlu'nu devirmek için İzmir'de kendilerine yakın bir ismi belediye başkan adayı yapmak istedikleri öğrenildi. Kulislerde Kocaoğlu'na yakın isimlerden Olgun Atila, Abdul Batur, Alaattin Yüksel ve Mehmet Gönenç'in adaylık için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Kocaoğlu'nun CHP Gru0p Başkanvekili Özgür Özel'e de sıcak baktığı iddia edildi.

SABOTE EDEBİLİR

Kocaoğlu'nun çektiği bu rest sonrası Kılıçdaroğlu ve ekibinde moraller bozuldu. CHP Genel Merkezi'nde 31 Mart akşamına kadar görevde kalacak olan Kocaoğlu'nun, Tunç Soyer ya da Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesi durumunda partinin seçim kampanyasını sabote edebileceği endişesi yaşanıyor. Ancak parti kurmayları daha önce aday olmayacağını açıklayan Kocaoğlu'nun CHP Genel Başkanını tehdit etmesini 'kabul edilemez bir durum' olarak değerlendiriyor. CHP kulislerinde genel merkezin parti içi dengeleri gözeterek şimdilik bu reste bir tepki vermeyeceği ancak Ocak sonunda toplanacak PM'de Tunç Soyer'in adaylığını ilan edeceği yorumları yapılıyor. Kocaoğlu'nun bu süreçte ikna edilmeye çalışılacağı, bazı ilçelerde kendisine yakın isimlerin aday yapılarak krizin aşılacağı belirtiliyor. Kulislerde kadın aday Figen Baz'ın ismi de büyükşehir için geçiyor.