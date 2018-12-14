Kılıçdaroğlu CHP’ye karşı

CHP'de merakla beklenen İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu. TAKVİM'in ulaştığı kulis bilgilerine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanı ve il örgütlerinden yükselen tepkilere rağmen Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve İzmir'de Selin Sayek Böke'yi büyükşehir adayı yapma kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun 3 büyük kentle ilgili tercihlerini yakın çevresiyle paylaştığı ve "Kararım kesin" dediği öğrenildi. CHP'nin iddialı olduğu Balıkesir ve Manisa'yı da İyi Parti'ye bırakan Kılıçdaroğlu'na parti örgütünden tepki yağıyor. Balıkesir'de il binası önünde toplanan CHP'liler "Kılıçdardaroğlu istifa" sloganları attı. CHP Balıkesir İl Başkanı Sefa Sarı "CHP adayını çekerse biz yokuz" diyerek genel merkeze rest çekti.

SANDIĞA GİTMEYİZ

Kılıçdaroğlu, Ankara'da il örgütünden gelen "Adayımız partili bir isim olsun" çağrısını da dikkate almadı. Mansur Yavaş'a "Hazır ol" talimatı veren Kılıçdaoğlu, parti tabanından yükselen tepkileri dizginlemek için Yavaş'a "İyi Parti'den aday olmam" açıklaması yaptırdı. İyi Parti defterini tamamen kapatan Yavaş'ın CHP'den aday olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. CHP Ankara İl Örgütü ise Yavaş'ın aday gösterilmesi durumunda partililerin sandığa gitmeyeceği uyarısında bulundu. CHP lideri Kılıçdaoğlu, parti içi muhalefetin tüm itirazlarına rağmen İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu ile seçime girmeyi planlıyor. İmamoğlu'na karşı çıkan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise son çare olarak Parti Meclisi üyelerine "Vicdanınızın sesini dinleyin" çağrısı yaptı. CHP'de 3 büyük kentin büyükşehir adaylarının oylanacağı son Parti Meclisi'nde büyük tartışmalar yaşanması bekleniyor.

İZMİR'E BÖKE

Üç büyük kentten birinde kadın aday göstermek isteyen Kılıçdaroğlu, İzmir'de Selin Sayek Böke ile yarışa girecek. Kılıçdaroğlu'nun Böke kararı İzmir CHP'de de krize yol açtı. Böke için 'ithal aday' benzetmesi yapan partililer İzmir adayının Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olmasını istiyor.