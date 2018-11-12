CHP'de İstanbul kavgası

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak isteyen Muharrem İnce ve Gürsel Tekin, parti yönetimine karşı birlikte hareket etme kararı aldı. İnce ve Tekin'in bu kararı İstanbul Büyükşehir'de Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da İlhan Kesici'yi aday göstermeyi planlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmak için aldığı öğrenildi. CHP kulislerinde İnce'nin büyükşehir, Tekin'in ise Kadıköy adayı olmayı istediği ve iki ismin hedeflerine ulaşmak için genel merkeze karşı ittifak yapacakları konuşuluyor.

İMAMOĞLU YA DA KESİCİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu tabandan yükselen 'Muharrem İnce' seslerine rağmen İstanbul için farklı isimler üzerinde duruyor. Önce bir holdingin eski CEO'sunun daha sonra da Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in isimlerini ortaya atan Kılıçdaroğlu, gelen tepkiler üzerine İstanbul İl Örgütü'nün de itiraz etmeyeceği partili bir aday gösterme kararı aldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinde duran CHP liderinin ikinci tercihinin ise merkez sağ seçmene de hitap edebilecek İstanbul Milletvekili İlhan Kesici olduğu belirtiliyor.

ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU​

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planında kendilerine yer olmadığını gören Muharrem İnce ve Gürsel Tekin ise bu gelişmeler sonrasında güçlerini birleştirme kararı aldı. Bir dönem Kılıçdaroğlu'na en yakın isimler arasında gösterilen Gürsel Tekin'in kendisinin Kadıköy, İnce'nin ise büyükşehir adayı olacağı formüle sıcak baktığı öğrenildi. CHP'nin İstanbul eski İl Başkanı olan Tekin'in, İnce ile birlikte hareket etme kararı alması Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırma hamlesi olarak görülüyor. CHP'de İstanbul için nabız yoklayan Akif Hamzaçebi ve Aykut Erdoğdu ise bu iddialarından vazgeçmek zorunda kaldı. Kulislerde Erdoğdu'nun rotayı Beşiktaş'a çevirdiği ancak genel merkezin bu talebe de olumsuz yanıt verdiği konuşuluyor. CHP'de Beşiktaş için şansı en yüksek isim olarak eski milletvekili Yasemin Önay Cankurtaran gösteriliyor. Mehmet Bekaroğlu'nun ise Bağcılar ya da Üsküdar'dan aday gösterilebileceği iddia edildi.