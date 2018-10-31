Çılgın Türkler yaptı dünya seyretti

Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak istikrarsızlaştırmak için 5 yıl önce tezgahlanan Gezi kumpasının hedefindeki büyük yatırımlar birer birer hayata geçiyor. Sokakları savaş alanına çeviren vandalların olayları bitirmek için hükümete verdiği "3.Köprü, 3.Havalanı, Kanal İstanbul ve HES projelerini durdurun" ültimatomu sonuçsuz kaldı. Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik dalgalanma, 17-25 Aralık kumpası, Hendek terörü, büyükşehirleri hedef alan canlı bomba saldırıları ve askeri darbe kalkışmasına rağmen dev yatırımları hizmete açmayı başardı.

DURDURAMADILAR

Gezi olaylarının ardından İstanbul'da asrın projesi olarak adlandırılan Marmaray, 29 Ekim 2013'te faaliyete geçti. Gezi olaylarından umduğu sonucu alamayan dış güçler bu kez 17-25 Aralık kumpası ile sivil darbe yapmaya kalkıştı. Türk ekonomisini ve büyük yatırımları hedef alan bu saldırın ardından bu kez terör olayları başladı. Dış güçlerin FETÖ ve PKK'yı öne sürerek Türkiye'yi terörle hizaya getirmeye çalıştığı bu dönemde de yatırımlar hız kesmedi. 15 Temmuz darbe kalkışmasından 1,5 ay sonra 26 Ağustos 2016'da yatırım maliyeti 3 milyar dolar olan 3. Boğaz köprüsü hizmete açıldı.

HAVAALANINI İSTEMEDİLER

Türkiye bu süreçte bir yandan terör örgütü PKK'nın Güneydoğu Anadolu'da özerk yönetimler kurmak amacıyla başlattığı Hendek olaylarını bastırdı, diğer yandan Suriye'de sınır güvenliğini tehdit eden tehlikeyi ortadan kaldırmak için Fırat Kalkanı harekatıyla sınır dışına operasyon düzenledi. Bütün bunlar yaşanırken Gezi olaylarından beri belli çevrelerin hedefinde olan 3.Havalimanı inşaatı da tüm hızıyla devam etti. Dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan dev yatırım tıpkı Marmaray gibi bir Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete girdi.

YOLA DEVAM

Türkiye Gezi olaylarının yaşandığı 2013 yılından bu yana tüm engellemelere, darbe girişimlerine, terör olayları ve ekonomik saldırılara rağmen tek tek hayata geçindiği dev yatırımlarla tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Bu süreçte ayrıca İstanbul-İzmir otoyolunun yapımına başlandı, Osmangazi Köprüsü ve çok sayıda HES projesi tamamlandı. Dünyanın en büyük köprülerinden Çanakkale Köprüsü'nün yapımına başlandı. Hızlı tren ve otoyol projelerine devam edildi. 10 milyar dolarlık Kanal İstanbul ve Nükleer Santral projelerinde başlangıç aşamalarına gelindi. Dev projelerin yapımında yüz binlerce kişi istihdam edildi, hizmete giren projelerde ise on binlerce kişiye yeni iş imkanları yaratıldı.