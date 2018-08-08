Yalnız adam Kılıçdaroğlu! Etrafındaki çember daralıyor

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen muhaliflerin çağrısını 'yeterli delege imzası yok' iddiasıyla cevapsız bırakan Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın adamları da cephe almaya başladı. Yükselen muhalif dalgayı dizginlemek için bazı genel başkan yardımcılarını değiştirmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu'na son darbeyi " CHP'yi bu duruma iktidar partisi bile getirmemişti. Özeleştiri yapmamız lazım" diyen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba vurdu. İsmi MYK'dan uzaklaştırılacak genel başkan yardımcıları arasında gösterilen Bülent Tezcan, Tuncay Özkan ve Tekin Bingöl'ün de CHP lideri ile aralarında soğuk rüzgarlar estiği öğrenildi. Partinin kayıtlı 1242 delegesinden yaklaşık 700'ünün olağanüstü kurultay için imza verdiğinin ortaya çıkmasından sonra yardımcılarına " Beni çok fena yanılttınız. Hani 450 civarında imzayı ancak toplarlardı" diyen Kılıçdaroğlu'nun MYK'da kapsamlı bir değişime gitmesi bekleniyor.

ADAM BULAMIYOR

CHP liderinin 18 kişilik MYK'nın yarısını görevden almayı planladığı ancak Parti Meclisi içinden yönetime alacak adam bulamadığı belirtiliyor. CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi'nden 12 kişi muhaliflerle birlikte hareket ediyor. Parti Meclisi üyeleri Gaye Usluer, Emre Çam, Erdal Aksünger, Hakkı Süha Okay, Bülent Ecevit Tatlıdil, Mehmet Ali Çelebi, Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Yaşar Seyman, Ali Şeker, Selin Sayek Böke ve Necati Yılmaz olağanüstü kurultay için imza verdi. Kılıçdaroğlu bu isimleri MYK'ya kesinlikle almayı düşünmüyor. Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Öncü Özbay, Gonca Yelda Orhan, Erdoğan Kılıç ve Emrah Aslan da muhaliflerle birlikte hareket ediyor. 144 kişilik milletvekili grubundan ise 7 isim değişim istiyor. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltaca, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy olağanüstü kurultay için imza verdi. Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın ise kurultay için verdikleri imzaları daha sonra geri çekti. Daha önce Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan Denizli Milletvekili Kazım Arslan da önceki gün kurultay çağrısında bulunarak muhaliflere destek verdi.

TÜZÜK HAMLESİ​

Kılıçdaroğlu'na taleplerini kabul ettiremeyen muhalifler 'mücadeleye devam ' kararı aldı. Muhalifler ilk aşamada 250 delegenin imzasıyla tüzük kurultayını toplayacak. Kurultayda yapılacak değişiklikle 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının parti üyelerinin katılacağı ön seçimle belirlenmesi sağlanacak. Tüzüğün genel başkan seçimli kurultay için salt çoğunluk isteyen maddesi de değiştirilecek. Böylece değişime direnen Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüzükten kaynaklanan gücü tırpanlanmış olacak. Muhalifler 15 gün içinde tüzük kurultayını toplayacak imzaları genel merkeze sunacak. CHP kulislerinde muhaliflerin tüzükte yapmayı planladığı değişikliklere parti tabanının büyük bölümünün destek olacağı belirtiliyor. Muhalifler tüzükte istedikleri değişikliği yaptıktan sonra bu kez de olağanüstü kurultay için yeniden harekete geçecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmeler sonrasında giderek yükselen parti içi muhalefetin baskılarına daha fazla dayanamayacağı ve tüzük kurultayından sonra istifa edebileceği belirtiliyor.