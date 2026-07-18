Dünyada 3. kez uygulanan kalp ameliyatı Ege Üniversitesi'nde gerçekleşti

İzmir'de hem mekanik mitral hem de mekanik triküspit kapak protezi bulunan Raziye Çelik (68), aynı zamanda yaşamı tehdit eden ileri derecede aort kapak darlığı yaşadı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehdi Zoghi öncülüğündeki büyük bir ekip tarafından yapılan Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) yöntemiyle sağlığına kavuştu.

TÜRKİYE'DE İLK Dünyada hem mitral hem de triküspit pozisyonunda mekanik kapağı bulunan ve TAVI işlemi uygulanan yalnızca 2 vaka bulunduğu, bu operasyonun dünya genelindeki 3'üncü başarılı uygulama olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.