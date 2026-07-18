Dünyada 3. kez uygulanan kalp ameliyatı Ege Üniversitesi'nde gerçekleşti
Daha önce 3 kez açık kalp ameliyatı olan Raziye Çelik, aort kapağındaki daralma nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. TAVI işlemiyle gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Dünyada bu yöntemle tedavi edilen 3. vaka oldu.
İzmir'de hem mekanik mitral hem de mekanik triküspit kapak protezi bulunan Raziye Çelik (68), aynı zamanda yaşamı tehdit eden ileri derecede aort kapak darlığı yaşadı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehdi Zoghi öncülüğündeki büyük bir ekip tarafından yapılan Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) yöntemiyle sağlığına kavuştu.
TÜRKİYE'DE İLK
Dünyada hem mitral hem de triküspit pozisyonunda mekanik kapağı bulunan ve TAVI işlemi uygulanan yalnızca 2 vaka bulunduğu, bu operasyonun dünya genelindeki 3'üncü başarılı uygulama olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
Raziye Çelik, "Yeniden ameliyat olmam oldukça riskli görülüyordu. Tekrar açık ameliyata gerek kalmadan kasıktan girilerek yerleştirilen kapak sayesinde sorun giderildi. Şu an nefesim açıldı ve durumum çok iyi." diye konuştu