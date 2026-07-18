6 yıl önce yaptığı kök hücre bağışı lösemili annesine umut oldu
Sezer Çümen’in 6 yıl önce kan bağışı için girdiği Kızılay’da hiç tanımadığı bir hastaya umut olmak için yaptığı kök hücre bağışı, yıllar sonra lösemiyle mücadele eden annesinin hayatını kurtardı. Prof. Dr. Mustafa Çetin, “Yüzde 100 uyum milyonda bir olur” dedi.
Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen, 3 Mayıs 2025 yılında evinde birden ateşlendi. Tek oğlu olan Sezer Çümen'in (34) hastaneye götürdüğü kadına lösemi teşhisi konuldu. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde 1,5 aylık kemoterapi sürecinin ardından taburcu olan Fatma Çümen'in rahatsızlıkları devam etti. Ardından oğlu ile birlikte Antalya'daki bir hastaneye gelen talihsiz kadına kemlik iliği nakli kararı alındı.
HERKES ÇOK ŞAŞKIN
İlk olarak Fatma Çümen'in kardeşlerinden örnek alındı, bir kardeşi uyumlu çıktı ancak rahatsızlığı nedeniyle bağışçı olamadı.
Bunun üzerine Çümen, TÜRKÖK datasına kaydettirildi. Yapılan taramada ise hastanın 6 yıl önce Kızılay'a bağışta bulunan bir kişiyle yüzde 100 uyumlu olduğu tespit edildi. Bu kişinin kendi öz oğlu Sezer Çümen çıktığının öğrenilmesinin ardından herkes şoka uğradı. Doktorları da şaşırtan olay sonrası gerekli hazırlıklar yapılıp, Fatma Çümen'e oğlundan ilik nakli gerçekleştirildi.
Süreçle ilgili bilgi veren Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetin, "Bu milyonda bir gelecek bir pozitif rastlantı. Annesinin kardeşleriyle özdeş iken kendisiyle özdeşliğini beklemiyorduk. Fakat şans eseri oğlu yüzde yüz, yani 12'de 12 uyumlu çıktı. Hemen taramayı hemen bırakıp çocuğu üzerinden ilerledik. Nadir bir durum" dedi.