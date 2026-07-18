Erzurum'da özel köpeklerle 22 ton trüf mantarı çıkartıldı

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen, diğer türlerine göre protein ve mineral madde içerikleri bakımından daha zengin olan trüf mantarının envanterini çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Güçlü aroması ve kalitesine göre kilosu 100 ila 750 euro arasında değiştiği için 'kara elmas' olarak bilinen mantarın yetiştiği doğal alanlar, trüf avcıları ve özel eğitimli köpekler ile araştırıldı.