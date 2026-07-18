Erzurum'da özel köpeklerle 22 ton trüf mantarı çıkartıldı
Erzurum’da özel köpekler ile yeraltından 22 ton trüf mantarı çıkartıldı. Ülke ekonomisine 30 milyon lira kazandırıldı
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen, diğer türlerine göre protein ve mineral madde içerikleri bakımından daha zengin olan trüf mantarının envanterini çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Güçlü aroması ve kalitesine göre kilosu 100 ila 750 euro arasında değiştiği için 'kara elmas' olarak bilinen mantarın yetiştiği doğal alanlar, trüf avcıları ve özel eğitimli köpekler ile araştırıldı.
Çalışma sonunda Erzurum'da Horasan, İspir ve Aşkale taraflarında yaklaşık 20 bin hektar alanda 3,5 ton, Erzincan'da Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde yaklaşık 30 bin hektarda 6 ton, Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü sahasında 62 bin hektar alanda ise 12,5 ton trüf mantarı varlığı tespit edildi.
Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen trüf mantarının son 10 yılda gündeme geldiğini belirterek, "30 milyon lira ülke ekonomisine kazandırıldı" dedi.
KRALLARIN TERCİHİ
Dünyanın en pahalı besinleri arasında yer alıyor. Sağlığa faydaları çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlanan trüf mantarı, "kralların yiyeceği" adıyla da biliniyor. Trüf mantarının başlıca faydaları arasında kalp hastalıklarını önleme ve kanser riskini azaltması yer alıyor. Sinir hücrelerine de iyi geldiği kanıtlandı.