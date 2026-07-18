Gazze'de 3 bin aile sevdiklerinin akıbetini öğrenemiyor
Gazze’de Şifa Hastanesi Adli Tıp Birimi, yaklaşık üç yıldır kimliği belirlenemeyen cenazelerden alınan DNA örneklerini umutla saklıyor. Ancak analiz yapılabilecek altyapının bulunmaması, 3 bin ailenin sevdiklerinin akıbetini öğrenmesini engelliyor.
Gazze'de acı dinmiyor... Terör devleti İsrail'in yüzyılın soykırımına imza attığı Gazze'de binlerce aile yakınlarının cenazesine bile kavuşamadı. Şifa Hastanesi Adli Tıp Birimi, yaklaşık üç yıldır kimliği belirlenemeyen yüzlerce cenazeye ait DNA örneklerini büyük bir titizlikle saklıyor.
Şifa Hastanesi'nin soğuk odalarında muhafaza edilen DNA örnekleri, yalnızca bilimsel materyaller değil; savaşın geride bıraktığı tarifsiz acının ve cevapsız kalan binlerce hikâyenin sessiz tanıkları olarak beklemeye devam ediyor. Bölgede DNA analizi yapabilecek laboratuvar altyapısının bulunmaması nedeniyle bu örnekler sessizce bekletiliyor. Yetkililer, her bir DNA örneğinin aslında bir annenin, babanın, evladın ya da kardeşin son umudu olduğunu belirtiyor.
Bombardımanlarda yaşamını yitiren ve ağır tahribat nedeniyle tanınamayacak hale gelen birçok kişinin kimliği hâlâ belirlenemedi. Bu nedenle binlerce Filistinli aile, sevdiklerinin hayatta mı yoksa hayatını kaybedip kaybetmediğini öğrenemeden yıllardır belirsizlik içinde yaşamını sürdürüyor.
YARIM KALMIŞ HAYATLAR
Adli Tıp Birimi görevlileri, "Her numunenin arkasında yarım kalmış bir hayat ve cevap bekleyen bir aile var" diyerek yaşanan insani dramın boyutuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler bu konuda defalarca İsrail'e çağrıda bulunmuştu. Ancak bebek katili Netanyahu hükümeti bu çağrıyı görmezden gelmişti.