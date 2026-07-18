Gazze'de 3 bin aile sevdiklerinin akıbetini öğrenemiyor

DNA örnekleri analiz edilemiyor. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

Şifa Hastanesi'nin soğuk odalarında muhafaza edilen DNA örnekleri, yalnızca bilimsel materyaller değil; savaşın geride bıraktığı tarifsiz acının ve cevapsız kalan binlerce hikâyenin sessiz tanıkları olarak beklemeye devam ediyor. Bölgede DNA analizi yapabilecek laboratuvar altyapısının bulunmaması nedeniyle bu örnekler sessizce bekletiliyor. Yetkililer, her bir DNA örneğinin aslında bir annenin, babanın, evladın ya da kardeşin son umudu olduğunu belirtiyor.