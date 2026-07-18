Türkiye'ye kruvaziyer gemilerle gelen yolcu sayısı 5 yılda 3 katına çıktı

Türkiye kruvaziyer turizminde önemli merkezlerden biri olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 5 yılda kruvaziyer yolcularının sayısı 3 katına çıktı. Yolcu sayısı, bu yılın ilk 6 ayında 750 bini aştı.

Kruvaziyer yolcu sayısı, 2023'ün ilk 6 ayında 482 bin 925'e, 2024'te 574 bin 509'a yükseldi. Geçen yılın ocakhaziran döneminde 732 bin 302'ye çıkan yolcu sayısı, bu senenin ilk 6 ayında ise 756 bin 455 olarak hesaplandı. Böylece Türk limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı, yılların ilk yarıları kıyaslandığında son 5 yılda büyük bir ivme yakaladı. Bu yılın ilk 6 ayındaki 756 bin 455 yolcu, verilerin paylaşıldığı son 16 yılın en yüksek sayısı olarak da kayıtlara geçti.