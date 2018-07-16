İP koptu gidiyor

İyi Parti'de (İP) 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan istifa rüzgarı hız kesmiyor. Son 1 ay içinde İP'te 6 il başkanı, 17 ilçe başkanı, bin 6 parti üyesi istifa etti. Son olarak İP Genel Başkanı Meral Akşeher'in baş danışmanı ve kurucular kurulu üyesi emekli asker Ali Aydın ve eski bakanlardan Ayfer Yılmaz'ın istifa etmeleri ortalığı karıştırdı. 24 Haziran seçimlerinde baraj altında kalmasına rağmen CHP ile ittifak yaparak TBMM'nde 43 sandalye kazanan İP'te istifa sırasının milletvekillerine geldiği iddia edildi. TBMM'deki yemin töreninde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen ve bağlılıklarını bildirine bazı milletvekillerinin önümüzdeki günlerde İP'ten istifa edecekleri öne sürüldü.

İKNA KAMPI

Merkez sağdaki boşluğu doldurma iddiasıyla siyaset sahnesine çıkan İP'teki hızlı kopuşa çare arayan İP Genel Başkanı Meral Akşener, 22 Temmuz'da parti yönetimi ve milletvekilleri ile kampta buluşacak. Ancak Akşener'in söylemlerinden ve partinin gidişatından memnun olmayan çok sayıda kurucu üye ve genel idare kurulu üyesinin kampa katılmayacağını İP yönetimine bildirdiği öğrenildi.

"DOLGU MALZEMESİ DEĞİLİZ"

İP'teki küskün ve kırgınların önemli bir bölümü seçim öncesinde gösterişli törenlerle partiye davet edilen merkez sağ politikacılar ve eski askerlerden oluşuyor. İP'te MHP kökenlilerinin parti yönetimi ve milletvekili grubunda ağırlıkta olmasına tepki gösteren bu isimler "Bizler dolgu malzemesi olarak kullanıldık ve bir köşeye atıldık" diyerek Akşener'e tepki gösteriyor. İP'ten istifa eden FETÖ mağduru emekli Tuğgeneral Ali Aydın, kendisi gibi terör örgütü tarafından hedef seçilen bazı kişilerin FETÖ ile mücadelelerinin parti yönetimi tarafından siyasi dolgu malzemesi olarak kullanıldığını söyledi. Aydın " Sayın Akşener'in ellerinde şehit kanı bulunan HDP'yi 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak nitelemesi benim için bardağı taşıran son damla olmuştur" dedi.