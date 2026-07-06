İ L A N

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/289 Esas

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVAL : MUSTAFA İMAMOĞLU - 11047686744 - Honselersdijkstraat 69-4 Amsterdam 1059 GA 9938 Hollanda/AMSTERDAM

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir dava dilekçesi, tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğ yapıldığı anlaşılmakla; sunulan bilirkişi raporunun da ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda ; Dava konusu Serik İlçesi, Gebiz Mahallesi 943 parselin Taşınmazın Kamulaştırılan Alanın Değerinin 4.302.094,00 TL olarak bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. " Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/07/2026