Görkem Ağgündüz

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada farklı deplasmanlarda farklı Galatasaray izledik. Özellikle Juventus deplasmanında yaşananların ardından 1-0'ın rövanşında doğal favori Liverpool'du.

Okan Buruk, Liverpool beklerinin ileri çıkışlarını engellemek için kanatlarda Barış Alper ve Sallai'yi kullandı. Bu ikili Kerkez ve Frimpong ile sürekli geri gelmek zorunda kalırken, Osimhen'in sakatlığıyla birlikte ilk yarıda hücumda hiç varlık gösteremedik.

Osimhen'in yokluğu tabii ki bir oyuncudan fazlası. Galatasaray 25. dakikadan itibaren hem önde basamadı hem de van Dijk ile Konate topu her aldığında rahatça oyun kurabildi.

Uğurcan'ın harika performansıyla umutları ikinci yarıya taşımayı başardık. 45'te Sane ve Lang'ın oyuna girmesiyle bekler ilk yarıda olduğu gibi rahat hücuma çıkamayacaktı. Ancak bu iki hücum tehdidini kullanamadan skor bir anda 3-0'a geldi.

Bu dakikadan sonra Okan Buruk'un Torreira - Yunus Akgün değişikliğine anlam vermek de oldukça zor. Nitekim bu karardan iki dakika sonra 4. gol de geldi ve artık tek ümidimiz farkın daha da artmamasıydı. Ve maç 4-0 bitse de gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dı!

Bu sezon zoru başaran ancak kolay denilen maçları zorlaştıran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Bodo ile beraber ayrı bir renk kattı. Teşekkürler Galatasaray!