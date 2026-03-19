SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Osimhen'siz bu kadar!
Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tüm Yazıları

Osimhen'siz bu kadar!

Eklenme Tarihi 19 Mart 2026

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada farklı deplasmanlarda farklı Galatasaray izledik. Özellikle Juventus deplasmanında yaşananların ardından 1-0'ın rövanşında doğal favori Liverpool'du.

Okan Buruk, Liverpool beklerinin ileri çıkışlarını engellemek için kanatlarda Barış Alper ve Sallai'yi kullandı. Bu ikili Kerkez ve Frimpong ile sürekli geri gelmek zorunda kalırken, Osimhen'in sakatlığıyla birlikte ilk yarıda hücumda hiç varlık gösteremedik.

Osimhen'in yokluğu tabii ki bir oyuncudan fazlası. Galatasaray 25. dakikadan itibaren hem önde basamadı hem de van Dijk ile Konate topu her aldığında rahatça oyun kurabildi.

Uğurcan'ın harika performansıyla umutları ikinci yarıya taşımayı başardık. 45'te Sane ve Lang'ın oyuna girmesiyle bekler ilk yarıda olduğu gibi rahat hücuma çıkamayacaktı. Ancak bu iki hücum tehdidini kullanamadan skor bir anda 3-0'a geldi.

Bu dakikadan sonra Okan Buruk'un Torreira - Yunus Akgün değişikliğine anlam vermek de oldukça zor. Nitekim bu karardan iki dakika sonra 4. gol de geldi ve artık tek ümidimiz farkın daha da artmamasıydı. Ve maç 4-0 bitse de gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dı!

Bu sezon zoru başaran ancak kolay denilen maçları zorlaştıran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Bodo ile beraber ayrı bir renk kattı. Teşekkürler Galatasaray!

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

