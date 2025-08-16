Görkem Ağgündüz

Yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkan Galatasaray'ın, ligin yeni ekibi Karagümrük karşısında alışıldık baskı ve ön alan presiyle başlamasını bekliyordum. Aksine maçın başında bunu deneyen ve uygulamayı da başaran konuk ekipti. Ancak bir anlık konsantrasyon eksikliği ve Barış Alper'in insanüstü çabası, Galatasaray'ı 10. dakikada öne geçirdi. Barış'ın çabasını ne kadar övsek de ikili mücadele esnasında Doh'un yüzüne yaptığı hamle fauldü.

Golde top kaybını yapan Doh, 23. dakikada da kırmızı kart görünce herkes maçın bittiğini düşündü. Ama Karagümrük takımı maça öyle iyi hazırlanmıştı ki 10 kişi kalmaları bile planlarını sekteye uğratmadı. Uzun atılan toplarla savunma arası boşluklar yakalamayı hedefleyen konuk ekip, aradığı pozisyonu Tiago ile buldu ancak net fırsat harcandı. 74'te Fatih'in kendi kalesine attığı golle de maçın fişi çekildi.

Galatasaray'da 3 puan kadar sevindirici olan ise Icardi'nin golle dönmesiydi. Her ne kadar boş kaleye atmış olsa da, bana göre Süper Lig tarihinin en iyi bitirici forveti olan Arjantinli yine işini yaptı.

Karagümrük maçtan puan çıkarmak için elinden geleni yapsa da özellikle Galatasaray'ın ligin geri kalan takımlarına kurduğu kadro üstünlüğü inanılmaz seviyede. Maçın son 10 dakikasında konuk ekipte 2005 doğumlu Barış girerken, Galatasaray'ın hücum 4'lüsü Osimhen, Icardi, Sane ve Zaniolo'ydu. Lige 9 numara olarak harika bir başlangıç yapan Barış Alper de Osimhen ve Icardi'nin dönmesiyle kanat ve belki de bek pozisyonuna geçiş yapacak. Umarız, milli takım için de ümitlendiren bu performansa yazık olmaz.