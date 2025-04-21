Görkem Ağgündüz

Tarih 24 Nisan 2023. Jesus ile şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı kovalayan Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor'u ağırlıyor. Küme düşmeme mücadelesi veren konuk ekip maçın son dakikalarında Eze ile skoru 3-3'e getirip Fenerbahçe'ye havlu attırıyor.

Dün de Kadıköy'de aynı senaryo yaşandı. Bu kez kafayı vuran Kayserispor'un genç golcüsü Talha'ydı. Ve Fenerbahçe yine şampiyonluk yarışına havlu attı. Elbette kalan haftalarda Galatasaray'ın alacağı 2 mağlubiyet Fenerbahçe'yi lider yapabilir. Ancak dün yenen golden öte oynanan futbol da beyaz bayrağı çekti.

Altyapı oyuncularıyla sahada olan Kayserispor karşısında Mourinho'nun tek planı topun bir şekilde Maximin'e ulaştırılmasıydı. Oyunda kaldığı süre boyunca nerede oynadığı belli olmayan Szymanski'nin ve kritik haftalara girilirken ilk 11'de adını gördüğünde kendisinin bile şaşırmış olabileceği Diego Carlos'un hatalarıyla goller yendi. Skor 3-2'yken hücumda yapılan laubaliliğin de faturası ağır oldu.

Sezon başında "Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" diyen Ali Koç'un sözleri bir yana dursun, biz Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu şimdiden tebrik edelim.