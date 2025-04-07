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Kadıköy'den 'kaptana' selam!

Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

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Eklenme Tarihi 7 Nisan 2025

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'a karşı nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusuydu. Yaşanacak bir puan kaybı şampiyonluğa havlu atmanın yanında, yönetimin ve Mourinho'nun da başını ağrıtacaktı. Buna rağmen Mourinho, büyük bir risk alarak 7 değişikliğin yanı sıra sistemi de değiştirdi. Ancak bu kumar ilk yarıda tutmadı...

Maç karşılıklı ataklarla geçilirken, yapılan bir hata Trabzonspor'un soyunma odasına üstün gitmesine sebep oldu. İlk yarının kötülerinden Djiku yerini Talisca'ya bırakırken, Mourinho bu cüretkar değişikliğin meyvesini kısa sürede aldı.

Ayağına gelen her topta tehlike yaratan Talisca rakip savunmanın da dengesini bozdu. 3 golle yıldızlaşan Brezilyalı, ilk defa isminin hakkını sahada verdi. Attığı jeneriklik gol Alex'i hatırlatırken, golden sonra çalan müzikle de 'kaptana' selam gönderildi.

Elbette maçın yıldızı 3 gol atan Talisca'ydı ancak Skriniar ve Maximin de galibiyetin mimarlarındandı. Geldiği günden bu yana savunma liderliğini üstlenen ve geriden oyun kuran Skriniar, son haftalardaki 'Luganovari' performansına devam etti. Bodrum maçında gol atan, Galatasaray maçında topu çizgiden çıkarılan Skriniar, derbiyi de boş geçmeyerek En-Nesyri'yi aratmadı.

Devre arası transfer döneminde Napoli'nin kapısından dönen, sosyal medyadan Mourinho'ya imalı göndermeler yapan Maximin'in Fenerbahçe kariyerinin bittiği düşünülüyordu. Galatasaray maçında sonradan oyuna girerek tehdit oluşturan Maximin, Trabzonspor karşısında da Fenerbahçe'nin ayakta kalan isimlerindendi. Talisca'nın attığı golde harika bir asist yapan Fransız, kenara gelirken performansının karşılığını da taraftardan aldı.

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