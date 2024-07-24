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Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tarihi 24 Temmuz 2024

Kaldıkları yerden devam

2024-2025 sezonu Fenerbahçe için resmen başladı. Hazırlık maçları göze alındığında Mourinho'nun Lugano karşısında sahaya süreceği 11 netti. Ancak hoca akıllardaki 11'den tek değişiklik yaparak Bartuğ yerine Krunic'i oynattı.

Bu ikili arasındaki fark neydi? Bartuğ derin oyun kurucu rolünü iyi oynar ancak temassızdır. Krunic ise hem temassız hem de oyun kuramaz... Fred de özellikle ilk 25-30 dakikada partnerine uyum sağladı ve Fenerbahçe hem geriden oyun kuramadı hem de basit pas hatalarıyla rakip ataklara davetiye çıkardı.

Maçın başında da Fenerbahçe için klasikleşen olay yeni sezonda da yüzünü gösterdi ve kaleye gelen ilk top gol oldu. 45'in sonlarına doğru Tadic önderliğinde toparlanan Fenerbahçe, penaltıyla eşitliği sağlarken ikinci yarının başında yine Tadic-Dzeko iş birliğiyle öne geçti. Ardından maçın tamamı çıkarken yapılan top kayıpları ve buna bağlı olarak atılan karşılıklı gollerle geçti.

Lugano'nun 3'lüye dönmesinin ardından Ferdi'yi sahaya süren Jose Mourinho; rakip teknik adamı, spikeri, yorumcuyu ve izleyenleri şaşırtmayı başardı. Ferdi'yi top rakipteyken 5'linin solunda, top bizdeyken ise sol içte gördük. Attığı golle de yine klasını göstermeyi başardı.

Fenerbahçe, Lugano deplasmanından istediğini alarak dönmüş oldu. Rövanş maçında Krunic yerine İsmail, Kent yerine de Maximin'in forma giyeceği düşünülünce, gözler şimdiden Lille eşleşmesine çevrildi...

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