Görkem Ağgündüz

Galatasaray Hatayspor karşısında sahaya, 3 puandan daha çok Beşiktaş maçını unutturmak için çıktı. Tartışmaların odağında olan Kerem'in yanı sıra Süper Kupa'daki hatalarıyla eleştirilen Nelsson ve Berkan da maça yedek başladı.

Maça iç sahadaki alışılagelmiş isteğiyle başlayan Galatasaray, kaleci Erce'yi geçemedi. Ardından ender bulunan pozisyonları da Barış Alper harcayınca futbolun yazılı olmayan kuralı devreye girdi.

Hatayspor'un golünün ardından tüm riskleri alan Galatasaray'ın imdadına Icardi yetişti. Maç boyunca Mertens'in görevlerini de üstlenen ve Barış Alper ile Ziyech'e net fırsatlar sunan Icardi, önce penaltıyı aldı ardından ağları sarstı.

Maç boyu her duran topta yakaladığı karambol fırsatını uzatma dakikalarında kullanan Galatasaray'da Batshuayi, yönetim ve teknik heyeti kabustan uyandırdı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın her şeyi olan Mertens, gününde olmadığında Galatasaray'ın oyununun geldiği nokta ortada. O yüzden sol bekten de acil Galatasaray'ın Mertens'i dinlendirebileceği bir 10 numara transferi şart görünüyor.