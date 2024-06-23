SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Görkem Ağgündüz İzah yerine mizah!
Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tarihi 23 Haziran 2024

İzah yerine mizah!

EURO 2024'te Portekiz karşısına grup lideri olarak çıkan Türkiye, sahada adeta dağıldı. Portekiz karşısında mağlubiyet elbette ki olağan sonuçtu. Ancak kadro tercihi, değişiklikler ve yapılan açıklamalar sonuçtan daha faciaydı...

Montella'nın Gürcistan karşısında sahaya sürdüğü 11 eleştiri alamazdı. Ancak oyunun uzunca bölümü 1. ve 2. bölgelerde dayak yememiz, Portekiz maçı öncesi S.O.S vermişti. Bunu Portekiz hocası da gördü tabii... Martinez maç öncesi yaptığı açıklamada 'Türkiye savunmaya önem vermiyor' diyerek adeta uyardı Montella'yı. Ancak Montella uyanmadı. Portekiz karşısına da Kaan, Hakan ve Orkun orta sahası ile çıktık. Savunmada, Jesus'a şampiyonluk kaybettiren Altay ve Samet de buluşunca dayağın yanında bu kez golleri de yedik.

Arda Güler'in Gürcistan maçı resitalinden sonra tüm dünyanın gözü Türkiye'nin maçlarına çevrildi. Ancak Montella, sakatlık riski nedeniyle Arda'yı yedek oturttu. 3-0'dan sonra ise herhalde sakatlık riski geçen Arda'nın kritik Çekya maçı öncesi oyuna girmesi izah edilemezdi. Montella da maç sonunda gelen soruya 'Belki 1 gol atarız diye oyuna aldım' diyerek izah yerine mizah yaptı.

İlk maçın yıldızlarından olan, haftanın golüne imza atan Mert Müldür'ün oynatılmaması da skandaldı. Belki Mert de 'yorgunluk' bahanesiyle dinlendirilmiştir bilemiyoruz... O kadar tartışılacak şey vardı ki sıra Mert'e gelmedi.

Sonuç olarak Çekya maçında alacağımız bir puan bizi gruptan çıkarmaya yetecektir. Ancak yanlış ezberlerle yola devam eden Montella, maç öncesinde Çeklerin en büyük kozu durumunda.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Saygı istenmez kazanılır! 07 Mayıs 2024, Salı 'Dik duruşuyla' turu verdi! 19 Nisan 2024, Cuma Maalesef bilmiyoruz! 12 Nisan 2024, Cuma Fişi Meler taktı! 18 Mart 2024, Pazartesi
Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor
Fenerbahçe'ye bir şok da Beşiktaş'tan! O yıldız Kartal oluyor
Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızları Jan Asya’ya bakın! Çeşme’de denizin keyfini böyle çıkardılar...
Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızları Jan Asya'ya bakın!
Göbekte 1 gram yağ bırakmayan Aslı Enver diyeti! Her gün bu üç maddeyi uygulayarak...
Göbekte 1 gram yağ bırakmayan Aslı Enver diyeti!
Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin arasındaki sular durulmuyor! Çilingir çağırmak istedi: Ayşe’nin hayatını zindan ediyor
Efe Önbilgin çilingir çağırmak istedi!
Aşk-ı Memnu bu kez şah mat olacak! Yerine yenisi geliyor
Aşk-ı Memnu bu kez şah mat olacak!
SON DAKİKA