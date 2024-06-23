Görkem Ağgündüz

EURO 2024'te Portekiz karşısına grup lideri olarak çıkan Türkiye, sahada adeta dağıldı. Portekiz karşısında mağlubiyet elbette ki olağan sonuçtu. Ancak kadro tercihi, değişiklikler ve yapılan açıklamalar sonuçtan daha faciaydı...

Montella'nın Gürcistan karşısında sahaya sürdüğü 11 eleştiri alamazdı. Ancak oyunun uzunca bölümü 1. ve 2. bölgelerde dayak yememiz, Portekiz maçı öncesi S.O.S vermişti. Bunu Portekiz hocası da gördü tabii... Martinez maç öncesi yaptığı açıklamada 'Türkiye savunmaya önem vermiyor' diyerek adeta uyardı Montella'yı. Ancak Montella uyanmadı. Portekiz karşısına da Kaan, Hakan ve Orkun orta sahası ile çıktık. Savunmada, Jesus'a şampiyonluk kaybettiren Altay ve Samet de buluşunca dayağın yanında bu kez golleri de yedik.

Arda Güler'in Gürcistan maçı resitalinden sonra tüm dünyanın gözü Türkiye'nin maçlarına çevrildi. Ancak Montella, sakatlık riski nedeniyle Arda'yı yedek oturttu. 3-0'dan sonra ise herhalde sakatlık riski geçen Arda'nın kritik Çekya maçı öncesi oyuna girmesi izah edilemezdi. Montella da maç sonunda gelen soruya 'Belki 1 gol atarız diye oyuna aldım' diyerek izah yerine mizah yaptı.

İlk maçın yıldızlarından olan, haftanın golüne imza atan Mert Müldür'ün oynatılmaması da skandaldı. Belki Mert de 'yorgunluk' bahanesiyle dinlendirilmiştir bilemiyoruz... O kadar tartışılacak şey vardı ki sıra Mert'e gelmedi.

Sonuç olarak Çekya maçında alacağımız bir puan bizi gruptan çıkarmaya yetecektir. Ancak yanlış ezberlerle yola devam eden Montella, maç öncesinde Çeklerin en büyük kozu durumunda.